Héctor Parra tendrá un nuevo negocio dentro de prisión; Daniela Parra revela de qué se trata

A través de redes sociales la exparticipante de MasterChef 24/7, Daniela Parra dio a conocer que su padre Héctor Parra encontró una nueva manera de mantenerse activo mientras continúa privado de su libertad, pues el actor estaría por iniciar un negocio de comida.

De acuerdo con el video difundido por Daniela en Instagram este proyecto sería enfocado en vender sushi, esta noticia llamó la atención debido a que no sería la primera vez que la familia Parra recurre a la gastronomía como una forma de generar ingresos ya que la influencer ha consolidado su negocio de tamales.

Daniela Parra ha presentando “Tamalitos Chidos”, un proyecto que ha utilizado para sostener diversos gastos relacionados con la situación de su padre y el cual mantiene a lado de su pareja Diego Hofster.

¿Cómo será el nuevo negocio de Héctor Parra?

Por el momento, los detalles sobre el funcionamiento del emprendimiento son escasos. Lo que Daniela Parra dejó ver en redes sociales es que su padre se involucrará en un proyecto relacionado con la preparación y venta de comida, específicamente sushi.

“Ya tenemos toda la despensa… le llevo todo porque él está decidido a emprender en la comida entonces ya le llevo sus moldes, sus platos, arroz y cosas porque quiere emprender en la vida del sushi”, reveló la joven.

¿Por qué Héctor Parra está en la cárcel?

Héctor Parra permanece privado de la libertad desde junio de 2021, luego de que su hija Alexa Hoffman lo denunciara por delitos sexuales. El proceso judicial derivó en una condena y, posteriormente, en modificaciones a la pena.

En marzo de 2024, la sentencia llegó a 13 años y 10 meses de prisión. Sin embargo, información publicada posteriormente señala que la pena quedó formalmente en 12 años y seis meses, además de una multa, por los delitos de corrupción de menores agravada.

La defensa del actor continúa buscando revertir la sentencia mediante un juicio de amparo. Mientras que Daniela Parra se encontraba participando en la cocina más famosa de México, Diego Hopster explicó que el actor esperaba que la resolución pudiera llegar en cualquier momento del mes de julio. Daniela también ha señalado que su padre revisó personalmente el amparo antes de que fuera presentado y que únicamente esperan la resolución de las autoridades.