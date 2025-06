Jessica Fernández comparte romántico mensaje para Farid Dieck

El nombre de Jessica Fernández ha sonado con fuerza en los últimos días, esto después de que se diera a conocer que se comprometió con el famoso youtuber Farid Dieck y que se viralizaran unas antiguas declaraciones de la creadora de contenido.

¿Cuáles fueron las palabras de Jessica Fernández que causaron controversia?

Las redes sociales revivieron unas declaraciones que Jessica Fernández hizo hace algunos años y donde reveló cómo surgió su romance con el famoso youtuber Farid Dieck, quien al parecer le rogó varias veces para que fuera su novia.

El Capi se pone en modo 100 mexicanos VIP. ¡Así es su transformación para el programa! [VIDEO] Estamos a pocos días de vivir el gran estreno de 100 Mexicanos VIP y nuestro querido Capi ya se ha puesto las botas y el sombrero. ¡Así es su transformación!

¿Farid Dieck salió en defensa de su prometida?

Ante esto, las redes sociales se volcaron contra Jessica Fernández, motivo por el cual Farid Dieck tuvo que salir en su defensa durante una entrega de premios en donde le dedicó unas emotivas palabras.

Seguir leyendo - ¿Cuál es el ritual que te ayudará a encontrar el amor propio?

“Quiero agradecer a una persona en especial que vino aquí conmigo y quiero contar mi historia. En verano de 2022 llevaba dos años pasando por mi peor momento profesional y uno de mis peores momentos emocionales de mi vida, mi visión empezaba a nublarse, empezaba a irme hacia abajo, a menospreciarme, a dudar de mí, a perder la fe en mí, pero por alguna razón tú me veías diferente”.

“Tú me veías diferente, siempre me viste hacia arriba, siempre confiaste en mí, yo no lo entendía y aunque no podía verme a mí mismo de esa forma, en ese momento decidí confiar en tu mirada. Tomé prestado tus ojos y seguí adelante, estudié, me superé y de ese impulso nació ‘Relatos y reflexiones’”, finalizó.

¿Jessica Fernández le dedicó unas palabras a Farid Dieck? Después de que Farid Dieck saliera en su defensa y le dedicara unas palabras, Jessica Fernández hizo lo propio.

“Mi futuro esposo Farid Dieck ganó el premio al MEJOR PODCAST DE BIENESTAR DE MÉXICO en los primeros Spotify Awards. FELICIDADES POR ESE PREMIO TAN MERECIDO AMOR DE MI VIDA!!”, publicó Jessica Fernández.

Te puede interesar - ¿Quién es la pareja de Farid Dieck?

“Que sean muchos más dándole a tantas personas que te escuchamos la oportunidad de nutrirnos de tu hermoso corazón, tu incansable pasión y tu increíble talento. Me encanta ser testigo todos los días de cómo creas un mundo mejor a través de tu trabajo. Haces que la gente se sienta vista, escuchada, entendida y acompañada. Y eso hace la diferencia para cualquier ser humano”, añadió.

¿Jessica Fernández le agradeció a Farid Dieck por sus palabras?

Por último, Jessica Fernández le agradeció a su prometido por el discurso que dio y que le dedicó a ella.

“Gracias además por regalarme un momento que guardo en el corazón para siempre… Qué afortunada soy de poder verte, aprenderte y admirarte de cerquita. Te amo con todo mi corazón y con TODOS MIS ÓRGANOS VITALEEESSS. Siempre contigo, tú conmigo y siempre JUNTOS”, finalizó.