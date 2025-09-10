¿Por qué Michelle Salas está usando muletas? Esta es la inverosímil razón

Aunque en un determinado momento de su vida quedó horrorizada con usarlas, de nueva cuenta las muletas estarán en el día a día de Michelle Salas. En sus redes sociales confirmó que tendrá que acudir a estas herramientas por un accidente que espera que sea menor de lo que parece. He aquí el motivo por el que la modelo no puede caminar con normalidad.

Programa del 26 de enero 2024 | ¿Michelle Salas tiene problemas de salud? [VIDEO] Michelle Salas ha preocupado a sus seguidores, pues mencionó en sus redes sociales que tenía un terrible dolor de cabeza y no podía dormir, ¿qué está pasando?

Te puede interesar - ¿Michelle Salas está casada?

¿Qué le pasó a Michelle Salas y por qué usará muletas otra vez?

La nacida en la Ciudad de México confirmó en sus redes sociales que lamentablemente se lastimó y por ello utilizará muletas para movilizarse. Una foto con descripción en Instagram fue la que anunció la desafortunada noticia. Obviamente los fans empezaron a exigir explicaciones, pues inmediatamente recordaron el accidente que hace un tiempo marcó su vida.

Sin embargo, sus seguidores (y curiosos alrededor) esperaron un tiempo, pues se tardó alrededor de 3 horas para compartir en sus historias de Instagram la storytime. Evidentemente Michelle Salas lamentó que esto le ocurriera, indicando que la vida cambia de un momento a otro.

Y hace unos minutos en sus redes sociales compartió que tuvo una lesión de meniscos recientemente, no atendió de inmediato y se volvió a lastimar la rodilla en el gimnasio. Ante eso, los estudios siguen en curso, pero esperan lo mejor para ver la manera en la que se llevará a cabo la recuperación.

@ventaneandouno #LoVisteEnVentaneando: Michelle Salas tuvo una caída después de querer subir a un vehículo tras buscar evadir a la prensa. 😖 #Ventaneando por #AztecaUno 📺 ♬ sonido original - ventaneandouno

¿Michelle Salas tuvo un accidente trágico en el pasado?

Los que siguen a la famosa de 36 años saben del accidente o momento del pasado al que Michelle hizo referencia, respecto a no querer utilizar muletas nunca más. En aquella oportunidad en el 2021, sufrió un accidente algo fuerte mientras esquiaba. Allí se rompió el ligamento de una de sus rodillas y pasó por el quirófano.

La intervención salió bien y estuvo en cama durante algunos días. Pero también acudió a sesiones de rehabilitación para conseguir la restauración completa de su cuerpo (lo que se puede lograr después de una lesión de esa importancia). Ahora, ella esperará las indicaciones de sus fisioterapeutas, pues la rodilla está muy hinchada y no se puede avanzar con los estudios pertinentes.

Seguir leyendo - ¿Michelle Salas se enfada cuando la comparan con Frida Sofía?