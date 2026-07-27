¿Quién ganará el Pin del Chef este lunes 27 de julio en MasterChef 24/7?

Por fin hemos dado paso a la semana 11 de MasterChef 24/7 y con ello una nueva etapa en la que la exigencia llevará a nuestros cocineros a nuevos niveles, donde cualquier cosa podría suceder dentro de este reality show culinario que ha llevado los sabores a nuevos lugares.

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La competencia dentro de la cocina más popular de México no da tregua y tras una dura jornada de Eliminación, ya se están disputando uno de los Retos más intensos de la semana, pues esta noche el Pin del Chef tendrá nuevo dueño o dueña.

¿Quién ganó el Pin del Chef este lunes?

Este lunes 27 de julio se estará llevando el Reto donde alguno de los 12 finalistas podría hacerse del preciado Pin del Chef, mismo que podría terminar por sellar su destino dentro de esta competencia culinaria que le ha dado la vuelta a todo México, pues además de la habilidad y destreza en la cocina, las relaciones entre estos han marcado una intensidad única donde cualquier cosa podría pasar.

La semana pasada vimos a Julio conquistar a los Chefs durante la noche del lunes, aunque horas más tarde se decidió que el concursante había hecho trampa, por lo que el Pin del Chef pasó directo a manos de Flor, la otra Cocinera que también había logrado dejar grandes sensaciones en los jueces.

El ganar el Pin del Chef a estas alturas de la competición podría ser un gran alivio para los participantes... Aunque también podría tener una carga con la que no todos están dispuestos a lidiar.

¿Quiénes han sido eliminados de MasterChef 24/7?

La cocina más popular de México ha puesto la vara en alto y es que no todos los competidores han podido mantener el ritmo y mostrar su mejor versión durante las galas de Eliminación, por lo que estos son los que se han despedido del programa sin poder ser finalistas de MasterChef 24/7:

