“No hay punto medio": Antrax promete "éxito o falla” en la batalla por equipos de MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 se están tomando la batalla por equipos de esta noche con mucha seriedad, pues saben que al final de la gala, un par de concursantes subirán al balcón y garantizarán su permanencia en la competencia culinaria de cara a la gran final, y uno de los que emocionó al público que seguía la transmisión 24/7 del reality show fue Antrax, pues prometió una noche memorable, ya sea por exitosa o desastrosa. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Luego de que los equipos afinaran los últimos detalles de sus planes y recetas, Antrax intercambió unas palabras con Claudia en la cocina del Mundo MasterChef y coincidieron en el alto nivel de dificultad que les espera en la batalla por equipos de esta noche.

El actual portador del Pin Negro bromeó con que MasterChef "se estaba pasando"; sin embargo, también se dijo consciente de que los retos tenían que ser más difíciles estando solamente a unas semanas de la gran final.

Antrax afirmó que la batalla por equipos de esta noche promete "éxito o falla" y que "no hay punto medio"; "vergüenza nacional o héroe nacional", sentenció el cocinero antes de invitar al público que sintonizaba la transmisión 24/7 del reality show a que no se perdiera la gala.

Cabe señalar que esta batalla por equipos podría marcar la última noche de Antrax como el portador del Pin Negro si es que logra salir victorioso y es probable que se conozca al cocinero que será bloqueado por Ixdit para que no pueda subir al balcón o ser votado por el público para salvarlo el próximo domingo de eliminación.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, los cuales estarán liderados por Claudia (equipo rojo), Ramahá (equipo azul) y Flor (equipo amarillo); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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