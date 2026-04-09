José Manuel Figueroa lanza mensaje en contra de Imelda Tuñón en medio de aniversario luctuoso

Estos días son de suma importancia para la dinastía Figueroa, pues justamente este 8 de abril serían los 75 años de Joan Sebastian, además… Julián Figueroa cumple 3 años de fallecido el 9 de abril. En ese contexto, José Manuel Figueroa tuvo un encuentro breve con los medios previo a una presentación, espacio donde habló del polémico caso alrededor de Imelda Tuñón, a quien el cantante demandó.

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¿Qué dijo José Manuel Figueroa de su ex cuñada?

En una nueva oportunidad de hablar sobre el polémico caso, el cantante aprovechó para criticar severamente a Imelda Garza, quien aseveró que José Manuel abusó sexualmente del fallecido Julián Figueroa. En ese sentido, el músico decidió demandar a la ex pareja de su hermanastro. “Es un daño que hizo muy consciente, muy cruel, muy ruín. Es una declaración muy fuerte, muy patán... Creo que el único derecho que no pierde un ser humano después de la muerte es la dignidad”.

Y es que este es uno de los escándalos más recientes que se dio en el contexto del conflicto generado por la custodia del hijo de Julián Figueroa desde su fallecimiento. Cuando Maribel Guardia e Imelda Tuñón se pelearon directamente, muchos quedaron en medio. Por eso en días recientes se generó una atención mediática evidente ante la acusación sobre José Manuel.

Ante eso, el músico no solo denunció que dichas acusaciones eran falsas, sino que contestaría por medio del camino de la legalidad. En ese sentido, se agrega un capítulo más de conflicto entre la familia Figueroa y una Imelda Tuñón que tuvo conflictos con la familia desde una relación que se presume complicada entre ella y el fallecido cantante.

#imeldatuñon #juliantla #polemica #joansebastian ♬ Un Chien Andalou (Demo) - Porreria @eden.dorantes.off 🚨 EN MEDIO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 75 AÑOS QUE CUMPLIERA SU PADRE JOAN SEBASTIÁN E.P.D NO SE QUEDA CALLADO Y VS IMELDA TUÑÓN . JOSÉ MANUEL. FIGUEROA vs IMELDA TUÑÓN Es una declaración muy patán, triste pensar que esa mujer por el hambre . Amable y Atento JOSÉ MANUEL FIGUEROA atendió a los medios de comunicación antes de subir al escenario en Juliantla y celebrar lo que fuera el cumpleaños 75 del gran JOAN SEBASTIÁN . FIGUEROA ofreció un concierto a un costado en donde descansan los restos del cantautor . si te gusta el video comenta y comparte . #josemanuelfigueroa

¿Cómo va la demanda de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón?

En ese sentido, la prensa no dejó pasar la ocasión para preguntar acerca de la demanda que el hijo de Joan Sebastian emitió contra Imelda. Aunque muchos creían que ya estaba avanzada, aún no se ha notificado a la madre de Julián Jr. Así lo explica el artista del regional mexicano: “Es más importante actuar legalmente. Creo que está consciente, sabe que hay una denuncia en su contra, y pues que se defienda, ¿no?... La están buscando… nomás que todavía no saben el número interior”.