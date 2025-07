⁠Imelda Tuñón revela por qué no quiere que su hijo conviva con Marco Chacón

Imelda Garza Tuñón da la razón por la que no quiere que su hijo José Julián conviva con Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia.

¿Por qué no quiere en José Julián conviva con Marco Chacón?

“Mi razón para que no convivan es porque, primero que nada, no tienen ningún lazo sanguíneo, segundo, es mi hijo y el derecho supremo sobre esto lo tengo yo y mi dijo decide a quién ver y a quién no”, dijo Imelda Tuñón.

Imelda Tuñón le responde a Maribel Guardia y asegura que ella se quedará con su hijo [VIDEO] Pese a las recientes declaraciones de Maribel Guardia, Imelda Tuñón le responde y reafirma que ella se quedará con la custodia de su hijo José Julián.

La joven aseguró que “no tiene nada que ver con él, no es su abuelo, eso es todo, o sea, puedo tener mis razones pero se me hace inecesario que las menciones porque sería como echarle limón a la herida y pues ya no estamos para eso, ya se hizo mucho daño, ya salieron mil cosas, dijeron muchos chismes y yo creo que ya es momento de parar”.

¿Qué dijo sobre Maribel Guardia?

Tras las declaraciones que hizo sobre Maribel Guardia con comentarios pasivos-agresivos en relación a cómo ha visualizado la maternidad que Maribel Guardia tuvo con su fallecido hijo, dijo:

“Mira, ella criticó mi maternidad, yo nunca critiqué la suya y a mí se me hizo una cosa muy grosera y de muy mala educación que ella sí criticara la mía”.

Llamó la atención cuando dijo que Maribel Guardia “compró a las mamás, hizo un ambiente muy feo dentro de la escuela donde estaba Julián, los niños le empezaron a decir cosas de su mamá y lo peor que existe en este mundo y no tiene perdón de Dios, es una persona que es violenta en contra de tu mamá”.

¿Qué dijo sobre las críticas que ha recibido por cantar? Hablando de críticas, Imelda Tuñón se defiende de quienes han puesto en duda su talento como cantante.

“Mi capacidad vocal, bueno, vengo cantando desde que tengo como 8 años, entonces me pueden criticar y está bien, y yo las críticas siempre las tomo para bien, si tú me criticas algo digo: ‘A lo mejor algo pasó, se escuchó mal, qué fue, déjame ver qué puedo corregir’”, finalizó.