Juan Diego Covarrubias toma inesperada decisión en medio de rumores de separación con Renata Haro

Los últimos días uno de los temas más sonados en el mundo de la farándula fue que el actor Juan Diego Covarrubias y Renata Haro estarían atravesando una fuerte crisis de matrimonio, hecho que generaría la separación entre ambos. Sin embargo, esto no ha sido confirmado de manera oficial hasta el momento. A pesar de ello una de las periodistas más reconocidas e importantes del país, Flor Rubio, compartió en redes que el actor de telenovelas ha cambiado la descripción de su perfil en instagram, en donde tenía como estatus que era "esposo", sin embargo lo ha anulado. Esto hasta el momento alimenta las teorías y especulaciones de la separación de la pareja.

¿Renata Haro y Juan Diego Covarrubias están separados?

Por ahora esto se desconoce ya que ninguno de los involucrados ha lanzado un comunicado o ha compartido información al respecto. Los rumores en redes sociales afirman que Haro se habría cambiado de casa e incluso dejado de seguir a su esposo en redes de manera temporal. Por otro lado, algunos seguidores de la creadora de contenido de moda y estilo de vida se percataron de que esta tenía un semblante triste y finalmente lo que llamó más la atención para algunos fue el cambio drástico de nombre que hizo en su usuario colocando su nombre de soltera. Actualmente la pareja se sigue en instagram aunque ninguno de los dos ha registrado actividad reciente en el que se les vea juntos.

¿Cuándo se casaron Renata Haro y Juan Diego Covarrubias?

La pareja se casó por el civil el 24 de julio de 2021 por lo que hasta el momento llevan casi 5 años de matrimonio. Actualmente tienen 3 hijas pequeñas. Uno de los comentarios más repetidos en la relación (por parte de personas ajenas) ha sido la diferencia notoria de edad entre ambos ya que Renata tiene 25 años mientras que 39 por lo que se llevan 14 años. Sin embargo, la pareja no ha permitido que las críticas intervengan en su matrimonio aunque recientemente se ha dicho en redes sociales que están separados.

¿Quién es Renata Haro?

Renata Haro es una famosa creadora de contenido enfocada en temas de belleza y moda además de que comparte su estilo de vida, especialmente contenido relacionado a su maternidad y los retos que esta conlleva. En instagram cuenta con más de 400 mil seguidores y ha logrado trabajar con diversas marcas, logrando gran reconocimiento como influencer.