Así es la lujosa mansión de Julio Iglesias: ¿Ahí cometió los abusos?

Julio Iglesias es uno de los cantantes más importantes en la industria, no solo en España, de donde es originario, sino en Hispanoamérica y gran parte de Europa. Su carrera ha consolidado éxitos como Me Va, Me Va, Spanish Girl, Con La Misma Piedra, Me Olvide De Vivir, Un Dia Tu Un Dia Yo, entre otras. Sin embargo, una de las cosas que más llaman la atención es una de las lujosas propiedades con la que cuenta, aquí te contamos cómo es.

Puede interesarte: ÚLTIMA HORA: Julio Iglesias, acusado de agresión sexual, acoso y abuso de poder por dos exempleadas

¿Cómo es la lujosa mansión de Julio Iglesias?

El cantante español cuenta con una propiedad llena de lujo y extravagancia en Punta Cana, República Dominicana, en dónde algunos rumores apuntan a que en dicha propiedad agredió a sus ex empleadas. Sin embargo, la situación legal aún no se determina de forma oficial así cómo todo lo que rodea el caso y las acusaciones.

Esta mansión se ubica en una zona residencial, una de las grandes excentricidades con las que cuenta es su piscina, ya que es enorme. Cuenta con un salón principal e incluso un estudio de grabación. Destaca por estar llena de áreas verdes y grandes árboles, la mansión está llena de seguridad ya que el acceso es completamente difícil. Sin embargo de acuerdo con un testimonio de una ex empleada más que una mansión es una “casita del terror” debido a todos los abusos que el cantante españo cometió contra sus ex empleadas.

¿De qué figuras públicas abusó Julio Iglesias?

Uno de los casos más sonados en el medio fue el abuso del que una de sus ex parejas lo señaló, Vaitiare Hirshon, quién es una actriz y modelo tahitiana. En un libro llamado “Muñeca de trapo” la mujer señaló a detalle algunos abusos de los que fue víctima de Julio Iglesias. Sin embargo, esta no es la primera acusación que el español recibe por parte de una figura pública, recientemente la actriz Verónica Castro señaló que hubo ocasiones en las que el cantante la tocó sin su consentimiento e incluso le dió un beso sin que ella quisiera. Esto ha generado más dudas sobre el comportamiento del cantante originario de España y lo mantiene en una situación complicada de la que las autoridades harán una respectiva investigación.