El DRÁSTICO cambio de look de Karely Ruiz; dejó la melena larga por un corte bob corto

Una de las muchas cosas que caracterizan a Karely Ruiz es su larga y sedosa cabellera, pero cuál fue la sorpresa de sus seguidores cuando compartió en redes sociales que decidió hacerse un cambio radical para quitar lo maltratado de su cabello. En sus historias de Instagram luce un corte bob corto acompañado de una recomendación para no pintarse el cabello, pues ese fue el motivo por el cual tuvo que cortárselo demasiado. En la misma publicación, y a pesar de que luce espectacular, ella menciona que espera que en unos años lo tenga largo otra vez.

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¿Cómo luce Karely Ruiz con el cabello corto?

El cambio luce bastante radical, pero sin duda luce increíble con él. La influencer ahora lleva el cabello entre la mandíbula y el hombro. A diferencia de su imagen habitual, en la que la melena larga tenía un papel protagonista, el nuevo estilo concentra la atención en sus facciones y le da una apariencia más fresca.

|Instagram Karely Ruiz/@karelyruiz

Las comparaciones no se han hecho esperar

Ahora que luce el cabello corto, han surgido algunas comparaciones con Kylie Jenner. Recordemos que en alguna ocasión la miembro de la familia Kardashian usó el mismo corte que en esta ocasión usa Karely Ruiz y la verdad es que sí sorprende mucho el parecido.

|Instagram Karely Ruiz/@karelyruiz | Kylie/@kyliejenner

¿Karely Ruiz volverá a usar el cabello largo?

Si ya empiezas a extrañar cómo luce Karely Ruiz con el cabello largo, tranquilo. En la misma publicación, ella revela que el corte no se lo hizo por gusto; fue más bien la necesidad de retirar la parte dañada de su cabellera. Incluso invita a sus seguidores a evitar el uso del tinte y de decolorantes, pues fue lo que la llevó a usar un corte como el bob. También ella misma confirma que lo dejará crecer para volver a tener el cabello largo.