Karely Ruiz detalla por primera vez cómo fue el robo a su casa: “me hice del baño del miedo”

A poco menos de una semana de que se reportara un robo a mano armada en su casa, Karely Ruiz por primera vez detalló el traumático evento. Fue a través de un video en su canal de YouTube que ella y su esposo, Jhon Echeverry, hablaron sobre el tema.

Karely especificó que el robo ocurrió el 29 de julio a las 3:30 A.M., mientras ella estaba con su esposo y un amigo de ambos en la sala de cine de su casa; su hija de un año no estaba en el lugar. "Sentimos mucho miedo. Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo... Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo que no podíamos creer", relató.

Los delincuentes armados preguntaron dónde tenían el dinero, pero la influencer explicó que por motivos de seguridad ellos no tenían efectivo en la casa; ella les ofreció su coche a cambio de que no les hicieran daño. Les quitaron sus celulares y los estrellaron para que no pudieran pedir ayuda, pero Jhon logró tomar su smartwatch.

Karely Ruiz y su esposo salieron corriendo de su hogar cuando los delincuentes ya se habían ido y pidieron ayuda con un vecino. "Yo tenía miedo, la verdad, por eso me tardé mucho. Como 2 minutos, o un minuto y medio en salir, porque me pasaron mil cosas por la cabeza".

La creadora de contenido explicó que el amigo que los acompañaba buscó ayuda haciendo ruido en la colonia donde residen, mientras ellos acudieron a una casa y recibieron negativas. Karely Ruiz negó que ellos hubieran contactado a la prensa, sino que desde las 4:00 A.M. había atención mediática en su hogar.

Karely Ruiz denuncia hate en redes tras sufrir un robo en su casa

"Mucha gente diciendo que nosotros nos lo merecemos porque subimos nuestra vida", dijo Karely Ruiz sobre el hate que han recibido en los últimos días. La influencer admitió en su video que es muy difícil para ella y su esposo hablar del tema públicamente, pero decidieron hacerlo porque no están de acuerdo con cómo se ha difundido su caso y las críticas que han recibido. "No es por vistas ni por likes. Es por cómo se está llevando el caso".

La creadora de contenido acusó que se ha filtrado su dirección, lo cual pone en riesgo a su familia; también dijo que han visto drones en los alrededores de su casa y se ha atentado contra su privacidad en un momento traumático.

Karely reconoció que tienen miedo y que abandonarán su lugar de residencia tras los hechos. "Ha sido la peor cosa que he vivido", dijo.

