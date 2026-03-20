Karen Barrera anuncia que está embarazada, a 7 meses de informar la pérdida de su primer bebé. “Nuestro sueño hecho realidad”

Ha pasado poco más de medio año desde que Karen Barrera dio a conocer uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé. Hoy, 20 de marzo de 2026, la creadora de contenido acaba de anunciar que nuevamente está embarazada y tanto ella como su esposo, el youtuber Daniel "El Travieso" Ruiz, no podrían estar más felices.

"Eres nuestro sueño hecho realidad", escribió la influencer en una publicación de Instagram donde hizo el anuncio. En la primera foto se ve a la pareja abrazándose mientras muestran hacia la cámara las imágenes de un ultrasonido.

En el carrusel de fotos la pareja está celebrando la noticia a la orilla del mar en lo que parece un destino mexicano, vestidos de blanco y visiblemente contentos; en algunas imágenes también es posible ver unos zapatitos blancos de bebé. Influencers como Un Tal Fredo, Nicole Amado, Dani Arredondo, Kenedy Rojas y Michel Chávez han dejado sus felicitaciones y buenos deseos en la sección de comentarios.

Karen Barrera también publicó un reel que muestra un poco más del tierno momento en que se hizo la sesión de fotos. "Esperándote con todo nuestro amor", escribió ahí.

En los comentarios se menciona el concepto de "bebé arcoíris". Se le llama así a los bebés que llegan después de una pérdida gestacional (durante el embarazo), neonatal (primeras cuatro semanas de vida) o perinatal (entre la semana 28 de gestación y los primeros 7 días de vida).

La terrible pérdida que sufrió Karen Barrera en 2025

Fue el 23 de agosto de 2025 que Karen Barrera informó sobre la pérdida de su primer bebé. "Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo", decía el desgarrador mensaje de la creadora de contenido. "Aunque no llegamos a conocerte bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante".

Lamentablemente, la influencer también enfrentó comentarios de 'hate' poco después de la pérdida. "Si sigo expresando lo que siento, llegan comentarios como ‘ahora vas a monetizar de tu pérdida’, y si no comparto nada, entonces piensan que no me importa”, escribió a casi un mes de anunciar la tragedia.