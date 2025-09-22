Karen Barrera sigue de luto por la pérdida de su bebé

Karen Barrera es una reconocida influencer mexicana que se ha logrado posicionar en las redes sociales por su humor y carisma. Lamentablemente, el 23 de agosto tuvo que anunciar una terrible noticia, explicando que ella y su pareja sufrieron la pérdida de su bebé, un pequeño integrante al que esperaban con mucho ánimo.

Después de casi un mes de lo ocurrido, la creadora de contenido, en su cuenta oficial, muestra que sigue de luto ante la pérdida, siendo momentos difíciles de sobrellevar para ella, demostrando el complejo proceso en un video realizado.

¿Cómo sigue Karen Barrera tras perder a su bebé?

En su cuenta de TikTok, Karen Barrera, el 21 de septiembre, subió un video explicando que había ido a un Baby Shower, siendo un momento difícil al recordar la pérdida de su bebé, acompañado del mensaje “Me di cuenta de que no soy tan fuerte como pensaba”.

Detallando que a veces nos sentimos fuertes ante situaciones, pero hay circunstancias que nos tocan el alma más de lo esperado. Además, de mencionar que está aprendiendo que ser fuertes también implica sentir y aceptar que hay momentos en los que duelen.

No ha sido el único contenido que la influencer ha compartido, son varios los videos en los que comparte imágenes de su embarazo, momentos en los que esperaba con muchas ansias poder ver al pequeño. Por lo que nos deja claro que sigue de luto ante el lamentable fallecimiento.

¿Cuántos años tiene Karen Barrera?

Karen Barrera es una influencer mexicana que, desde que empezó en redes sociales, finalmente logró posicionarse en el público debido a su gran humor, carisma y belleza. En TikTok cuenta con más de 19 millones de seguidores, mientras que en Instagram tiene más de 3 millones de seguidores.

Tiene actualmente 23 años, pues nació el 6 de noviembre del 2001 y se casó en el 2023 con otro creador de contenido conocido como “Daniel, el travieso”, con quien ya lleva una larga relación. Su esposo y su familia también fueron pilares importantes ante la pérdida de su bebé, quienes le han ayudado a sobrellevar el luto, además de ser su soporte esencial cada día.