De luto por perder a su bebé, Karen Barrera responde al ‘hate’. “Ojalá nunca tengas que pasar por algo así”

Fue hace casi un mes que la creadora de contenido Karen Barrera anunció la desafortunada pérdida del bebé que estaba esperando junto a su esposo, el youtuber Daniel “El Travieso” Ruiz. En medio de su luto, se vio obligada a responder a quienes le están dedicando mensajes de odio.

Karen Barrera responde a ‘haters’ tras perder a su bebé

Luego de su terrible pérdida Karen Barrera ha permanecido publicando en redes sociales, pues la creación de contenido es su trabajo. Sin embargo, a partir de eso, ha recibido comentarios de odio indicando que no le importó perder a su bebé.

En sus historias de Instagram, la influencer respondió. “Ojalá nunca tengas que pasar por algo así para darte cuenta de lo cruel que es tu comentario”, escribió a una persona que se alegraba por su pérdida. “No sabes nada de lo que viví, de lo que sigo viviendo, ni de lo que sentí y aún siento”.

Crédito: Captura de Instagram

Karen Barrera tiene claro que, en redes sociales, lamentablemente cualquier reacción que muestre le traerá odio. “Si sigo expresando lo que siento, llegan comentarios como ‘ahora vas a monetizar de tu pérdida’, y si no comparto nada, entonces piensan que no me importa”.

Dejó claro que, aunque los seguidores sean capaces de ver las cosas que ella comparte en redes, eso no significa que sepan exactamente lo que vive, cómo lo vive o las cosas que siente.

A través de TikTok, la creadora de contenido subió un conmovedor video de un ultrasonido que tuvo cuando estaba embarazada, con la canción “En Mi Corazón Vivirás” como fondo. “Quisiera cantarle esta canción a mi bebé, pero yo creo que él me la canta a mí”.

Fue el 23 de agosto que Karen dio a conocer su pérdida en redes sociales, y también que justo ese iba a ser el día en que originalmente pensaba anunciar la llegada de su bebé. “Los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”.