¡La Bea e Israpunk se casaron e invitaron al Tío Pepe! Mira quiénes más de La Granja VIP fueron a la boda

La Bea e Israpunk se casaron el sábado 10 de octubre de 2026, en una boda que estuvo llena de momentos mágicos y muchas carcajadas. Varios momentos de la ceremonia y la fiesta fueron compartidos a través de las historias de Instagram de varios de los invitados. Cabe destacar que al evento asistieron figuras de La Granja VIP como el Tío Pepe, César Doroteo y Kike Mayagoitia.

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¿Cómo fue la boda de La Bea e Israpunk?

Lo que se pudo ver en las redes sociales de la celebración fue que estuvo lejos de ser una celebración solemne y silenciosa. Los videos muestran que hubo varias personalidades, mucha música y momentos espontáneos que hicieron que los invitados se rieran a carcajadas. Tampoco faltaron las lágrimas en los momentos más conmovedores, como lo fue en las palabras que se dijeron a la feliz pareja.

¿Quiénes asistieron a la fista?

La feliz pareja estuvo rodeada de personas cercanas que compartieron con mucha alegría el enlace. Las publicaciones permiten ver a personas relacionadas con el mundo de la comedia, el standup y hasta la televisión. Entre los asistentes destacaron Ricardo Peralta, Manuna, Xanic, Ray Contreras, Chaparro Salazar, Raúl G. Meneses, Paty Bacelis y Fran Hevia. Obviamente, tampoco podían faltar sus amigos de La Granja VIP, como el tío Pepe, César Doroteo y Kike Mayagoitia.

|Ricardo Peralta Insstagram @ricardiosperalta

La boda de La Bea e Israpunk fue una noche de lágrimas, risas y bonitos recuerdos

Más allá de las celebridades y de acuerdo con lo que se puede ver en las historias y videos publicados por los propios invitados, la boda fue todo un acontecimiento. Fue evidente que hubo risas en la ceremonia, momentos mágicos que dejaron escapar unas cuantas lágrimas en la pareja y sus invitados, y mucha música y fiesta.