La Esfinge, el grupo de metal de Cristian Castro, prepara su tercer álbum: esto se sabe

La poco conocida faceta de Cristian Castro como metalero está a punto de volver para una nueva etapa. La Esfinge, su proyecto de heavy metal, donde da vida a su alter ego Lugh Draculea, está trabajando en lo que sería su tercer álbum de estudio. Por si no sabías, esta agrupación nació oficialmente en 2014 y regresó con un segundo disco en 2023 y ahora, en exclusiva para Ventaneando, los integrantes del grupo hablaron un poco de su nuevo proyecto.

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¿Qué se sabe del tercer disco de La Esfinge?

El grupo ya tiene 12 años desde que salió su primer álbum y ahora finalmente están a punto de sacar su tercer álbum. No se revelaron muchos detalles de la fecha ni del contenido. Lo que sí revelaron es que Cristian Castro se toma muy en serio esta faceta y llega a ser muy exigente. De acuerdo con los músicos, ellos han aprendido mucho de su enorme talento musical. Curiosamente, también los acompañan en su proyecto de pop, algo que ellos agradecen mucho, pues han podido crecer y aprender.

¿Cuántos discos tiene La Esfinge?

Si te llamó la atención conocer otra vida del cantante, estos son los dos álbumes que ya tienen hechos: El cantar de la muerte, de 2014, y La Cruel Cantora, publicado en 2023. A muchos llamó la atención que Cristian Castro fuera en serio con este proyecto y, ahora que está su tercer álbum en camino, es una oportunidad para conocer su evolución musical.

¿Cómo será el nuevo álbum de Cristian Castro?

De momento se desconoce la descripción oficial del sonido, pero todo apunta a que La Esfinge continuará explorando el heavy metal y el rock oscuro que caracterizan al proyecto. Se sabe que en otras ocasiones Cristian y los miembros de su grupo han revelado admirar a bandas como Tool, Mötley Crüe y Duran Duran, además de explicar que su gusto por el metal forma parte de su identidad musical.