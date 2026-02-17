La Fatshionista revela el trastorno poco conocido que le diagnosticaron hace un mes. “Hay salida”

Ha pasado mes y medio desde la polémica salida de La Fatshionista del podcast "6 de Copas". La creadora de contenido ha retomado su contenido de moda, belleza y humor en redes, además de que hace unas horas habló sobre el diagnóstico de trastorno adaptativo depresivo ansioso con el que actualmente vive.

Priscila Arias recibió una gran cantidad de críticas y comentarios de odio a partir de su salida de "6 de Copas", pues se especuló que había roto acuerdos con sus compañeras, que la amistad entre ellas había terminado y se le acusó de ser una persona conflictiva. La influencer incluso se tomó unos días fuera de redes sociales a principios de año.

"La Fatshionista" revela que vive con trastorno adaptativo depresivo ansioso

La creadora de contenido publicó un video en TikTok donde muestra maneras en que ha estado lidiando con un diagnóstico que le dieron hace poco más de un mes: trastorno adaptativo depresivo ansioso. Ella admitió que nunca había oído sobre esa condición, y que "mucho menos tenía idea de que lo que llevaba sintiendo por tanto tiempo y que se estaba poniendo peor, tenía nombre".

Priscila Arias confesó que, si bien siempre ha hablado sobre la importancia de la salud mental, experimentar una condición así es algo muy distinto. Dijo que publicó el video para ilustrar lo que le ha funcionado "para sentir que hay salida".

En su lista de cosas que le han funcionado para cuidar su salud mental mencionó el movimiento corporal, tomarse un tiempo fuera y estar cerca de su red de apoyo. También incluyó la ayuda profesional, que definió como un paracaídas y salvavidas. "Completé el mes de antidepresivos. Aunque me resistí al principio, sí los necesitaba".

La Fatshionista admitió en su texto que había estado dejando de lado a algunas personas en su vida por priorizar otras cosas y que "llevaba un rato renuente del mundo espiritual", pero "hasta mi fe en algo más grande que yo se sensibilizó".

