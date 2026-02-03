La Nicholette por fin habló de lo que le pasó tras ser privada de su libertad

La situación alrededor de la violencia en estados como Sinaloa se han hecho evidentes de maneras claras y el caso de la influencer de esa zona del país lo manifestó así. Se viralizó el momento en el que sufrió una privación de la libertad por un grupo de jóvenes que la metieron a un auto portando armas largas. Tras eso, se inició la ficha de búsqueda y La Nicholette apareció horas después. Por fin habló de lo sucedido y esto se sabe.

Exclusiva: Yeison Jiménez fue víctima de una estafa millonaria

¿Qué le pasó a La Nicholette?

La influencer fue privada de su libertad, tal como se observa en el famoso video. Dicha pieza videográfica se compartió de manera masiva en redes sociales, además de que se grabó con la cámara del carro de lujo donde se movía la creadora de contenido en una visita a su natal Culiacán. Pues se presume que ya radica en los Estados Unidos.

Tras su vuelta a casa al entregarse a las autoridades horas después del secuestro, La Nicholette agradeció a los que oraron por ella y no se hizo presente en varios días en redes. Pero parece que el pasado 01 de febrero de 2026 cumplió años y publicó unas historias en redes sociales como Instagram.

En las primeras imágenes se ven unos ramos de flores, incluso una historia con un caballo, pero en la última por fin rompió el silencio e indicó que en estos días ha recibido amenazas de muchas personas. Algunos aseguran que fingió el secuestro y la han destrozado por el tipo de contenido que genera como influencer.

¿Qué declaró La Nicholette respecto a su secuestro?

Aunque todavía no declara específicamente lo ocurrido, dijo que en próximos días el mundo iba a conocer su verdad: “En estos días saldré a contar lo que en verdad me pasó para ya dejar todo en el pasado. Todos los días recibo amenazas. Gente pensando que fue falso, que merezco lo peor. Todos cometemos errores, acabo de cumplir 21 años. Déjenme ser, ahora me toca empezar de zero otra vez. Ustedes deciden en quedarse a ver esta nueva etapa de mi vida o seguir echando hate”.