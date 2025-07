La vocalista de Belanova revela un detalle íntimo sobre su verdadera madre que conmovió a sus fans

La vocalista de Belanova, Denisse Guerrero, reveló un detalle íntimo sobre su verdadera madre que conmovió a sus fans y dejó atrás los rumores que aseguraban que la cantante es hija de María Elena Velasco, “La India María”.

En “El pódcast del momento”, conducido por Turbulence y Burrita Burrona, la intérprete de “Me pregunto” confesó que, en realidad, su madre es una maestra sinaloense de carácter fuerte, quien anteriormente la obligaba a vestirse igual que su hermana. Según relató la cantante, ella intentaba usar “ropa moderna”, pero su madre le respondía: “Déjate de cosas, ponte esto”.

Asimismo, Denisse relató que actualmente su madre trabaja como directora en un colegio. “Yo tengo una familia que se dedica a la docencia. Unas tías que tienen un colegio y ahí mi mamá es directora”. La cantante agregó que con el tiempo su madre fue aceptando el gusto de su hija por la moda. “Me mandaba a hacer pantalones y vestidos”, señaló Denisse.

“Mi mamá era la directora del colegio (...) Yo siempre le digo a mi mamá: ‘Por tu culpa no me querían’”, agregó la vocalista de Belanova.

¿Por qué se creía que la vocalista de Belanova era hija de “La India María”?

Anteriormente, persistía la idea de que la cantante era la hija de María Elena Velasco, debido al gran parecido de la cantante con la actriz. Este rumor había circulado por internet y aseguraba que la intérprete de “Rosa Pastel” había sido dada en adopción.

Los fans de Belanova aseguraban que la vocalista del grupo era hija de “La India María”

A su vez, anteriormente se aseguraba que la vocalista de Belanova era hija del conductor de televisión Raúl Velasco, quien en 1969 presentó por primera vez al personaje de “La India María” en su programa. Se dice que María Elana Velasco y el presentador habían tenido un romance prohibido, del cual nació Denisse, lo cual es totalmente falso.

Anteriormente, el rumor ya había sido desmentido por la vocalista en el evento de Women of the Year 2023, en donde dejó claro que la “India María” no es su mamá.

“No es mi mamá, y no es mi papá, la otra vez subí una foto de mi mamá. Estoy idéntica a mi madre, yo me imagino que como todas las mexicanas, obviamente yo tengo raíces mexicanas y puedo tener un parecido con la señora (India Maria), créanme que yo sé que esta señora superculta, superpreparada, pero no es mi mamá. O sea, mi mamá es de Mochis, yo soy de Mochis”, dijo la cantante.