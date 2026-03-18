La Wanders Lover lanza reto a Mariana Echeverría para enfrentarse en una pelea

En la actualidad salen eventos de este tipo por todos lados. Recién se llevó a cabo el Ring Royale, organizado por Poncho De Nigris y fue un total éxito. En ese sentido, algunos ya se subieron al trend y piden que se les incluya en la siguiente edición, entre ellas se encuentra La Wanders Lover, quien abiertamente y sin tapujos retó a Mariana Echeverría para subirse al ring.

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¿Cuál es la historia entre La Wanders Lover y Mariana Echeverría?

Los registros más pasados indican que por alguna u otra razón, Mariana Echeverría habló mal del trabajo que La Wanders algún momento desempeñó. La comediante tuvo repercusión nacional al integrarse a un programa de comedia que tuvo mucho auge. Y todo indica que el conflicto se oficializó cuando Lover fue a un programa que conducía o del que formaba parte siempre Echeverría.

En aquella oportunidad donde Yered Licona (nombre de la comediante) visitó el programa donde Mariana era co conductora titular, dijo lo siguiente: “humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir la mamá de los pollitos. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”. Y justamente eso es algo que ha proliferado en meses recientes acerca de la también comediante.

Según distintas fuentes, la falta de oportunidades en el medio que ha vivido Mariana se debe a conflictos con diferentes personas, quienes la acusan de ser tal (o parecido) como la describe La Wanders Lover. Por ello proponen que se resuelva todo en un enfrentamiento de box amateur.

¿Cuándo sería el Ring Royale II que vería pelear a La Wanders Lover?

Aunque no hay nada confirmado, dado el éxito que fue a nivel mediático, es un hecho que Poncho realice la segunda edición. Allí La Wanders dijo que ya le escribió para hacerse presente en el ring en 2027. “Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente”.

Según las palabras de la nacida en Cuernavaca, De Nigris le dijo que le gusta la idea y que ya comenzará con la búsqueda de una rival para ella.