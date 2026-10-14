Laura Bozzo es hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud hoy 14 de octubre

El pasado martes el mundo del espectáculo encendió alarmas luego de que se reportara la hospitalización de emergencia de Laura Bozzo, reconocida conductora de origen peruano y nacionalización mexicana e italiana. De acuerdo con la información que comenzó a circular, la polémica presentadora ingresó a un hospital en Acapulco, en el estado de Guerrero, lugar en donde vive desde hace tiempo. La conductora tuvo que recibir atención medica debido a una parálisis intestinal y deshidratación severa.

Laura Bozzo: ¿Cuál es su estado de salud, hoy 14 de octubre, luego de ser hospitalizada?

Luego de sufrir complicaciones digestivas graves e ingresar a un hospital, se ha reportado que el estado de salud actual de la conductora requiere valoración por parte de los médicos asignados a su caso. Actualmente los especialistas se encuentran realizando una evaluación para determinar si deben hacer una intervención quirúrgica de emergencia para contrarrestar el bloqueo en el tracto digestivo esto debido a que existe la posibilidad de que le extraigan una parte del intestino, misma que fue dañada por la falta de tránsito. Esta cirugía también tendría como fin evitar que se propagara una infección bacteriana.

Lo que generó lo anterior fue que se bloqueran las paredes del sistema digestivo, hecho que impidió el paso de líquidos y alimentos, lo que dió como resultado un dolor fuerte y un hinchazón en el abdomen. Hasta el momento se sabe que las próximas 24 horas son decisivas para determinar si la conductora entra o no al quirófano.

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Cecilia Bozzo Rotondo, mejor conocida en el mundo del espectáculo como "Laura Bozzo", es una conductora de televisión, abogada y escritora peruana de 75 años de edad. Logró gran reconocimiento por parte del público así como fama internacional gracias al formato "talk shows" de un programa de televisión del que fue parte. Actualmente es una de las celebridades más polémicas y famosas. "La Señorita Laura" y "La abogada de los pobres" han sido algunos de sus apodos más famosos.

