Qué hacer con el maquillaje que ya no uso: 3 ideas para no tirarlo a la basura

Con el paso del tiempo se van acumulando los productos de maquillaje y muchos de ellos ya no sirven debido a que se secan o vencen. Como consecuencia es que terminan en la basura.

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Aquí te vamos a contar sobre una técnica de reciclaje creativo, donación consciente o transformación funcional para que el maquillaje no termine en la basura. Aprovecha estas ideas geniales.

¿Cómo reciclar el maquillaje?

Transfórmalo en materiales de arte y manualidades

La primera de las ideas consiste en aprovechar los pigmentos del maquillaje para sustituir a las pinturas tradicionales. Ten en cuenta lo siguiente:



Sombras de ojos como acuarelas: Puedes triturar las sombras viejas y mezclarlas con un poco de agua o pegamento blanco. Así vas a obtener acuarelas o pinturas para realizar manualidades.

Lápices como crayones: Otra de las ideas es poder aprovechar los lápices de ojos o de labios con textura cremosa para poder dibujar o escribir notas sobre papel, funcionando igual que las ceras o crayones.

Esmaltes para decorar: En caso de que tengas esmaltes de uñas que no uses lo puedes emplear para pintar las llaves, decorar accesorios de pelo, entre otros usos que puedes tener en cuenta.

Dale un uso alternativo en el hogar y cuidado corporal

Ten en cuenta lo siguiente:



Cremas corporales o bases oscuras: si te han sobrado crema facial puedes transformarlas completamente y aplicarla como exfoliante corporal. Para ello solo debes agregar al producto un poco de azúcar o café molido. Además, contribuirá a nutrir los pies agrietados o limpiar bolsos y cinturones de cuero.

Polvos compactos contra la humedad: Los polvos faciales caducados absorben muy bien la humedad; puedes colocarlos abiertos dentro de armarios o cajones pequeños.

Leche limpiadora para brochas y accesorios: Estos productos pueden ayudarte a limpiar muy bien las brochas de maquillaje debido a que pueden eliminar los residuos de grasa y no dañan las cerdas.

Dónalo a teatros comunitarios o escuelas de estética

Si no quieres reutilizar el maquillaje que tienes guardado puedes donarlo antes que tirarlo. Se recomienda llevarlo a los siguientes lugares:

