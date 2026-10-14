Cómo usar rímel para dar volumen a las pestañas cortas

El rímel es uno de los productos infaltables a la hora del maquillaje debido a que permite poder elevar las pestañas y resaltar la mirada. Si bien su uso parece fácil pues debe ser colocado con facilidad.

Un día para vivir | Usurpación | Capítulo Completo

Si tienes las pestañas cortas lo importante es depositar la mayor cantidad de producto en la raíz y con movimientos en zigzag expandirlas y levantarlas. No debes colocar mucho en las puntas porque si no pesarán y caerán.

¿Cómo aplicar rímel en las pestañas cortas?

Elige las herramientas correctas

Los expertos en maquillaje recomiendan utilizar rímel que contengan cepillos rectos y densos para obtener grosor o cepillos de silicona pequeños y con precisión para que puedan atrapar cada pelo corto desde la raíz sin que se manche el párpado.

El truco sigue colocando un espejo debajo de la mandíbula para que la mirada se dirija hacia abajo. Así podrás verla raíz claramente y colocar el producto sin que se te manche la piel.

Rizado estratégico

Los expertos recomiendan que antes de colocar el rímel, utilices el rizador de pestañas ejerciendo una presión moderada en tres puntos estratégicos que son la raíz, el medio y las puntas. Allí vas a mantener presión unos segundos en cada una de ellas para que puedas crear una curvatura suave y ascendente que abrirá tu mirada rápidamente.

La técnica de aplicación en capas

La primera capa consiste en retirar el exceso de producto de la punta del cepillo. Vas a apoyar el aplicador firmemente en la raíz de las pestañas y realizar movimientos en zigzag de ida y vuelta. Esto es importante para descargar el pigmento en la base y brinda densidad. Desliza hacia las puntas.

En cuanto a la segunda capa debes esperar que se seque ligeramente la primera para aplicar la siguiente En este caso debes concentrarte desde la mitad hacia las puntas para ganar longitud.

Por último, toma el cepillo en posición vertical y la punta debe ser utilizada para peinar los extremos de las pestañas internas y externas hacia afuera. Tu ojo parecerás rasgado y en forma de abanico.

|El rimel de pestañas abrirá la mirada y dará un efecto despierto sin mucho producto

Evita los grumos

Para que tus pestañas luzcan de la mejor manera es importante que no queden grumos por lo que deberás utilizar un cepillo limpio o el separador de pestañas antes de que el rímel se haya secado completamente.