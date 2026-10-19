El último mensaje que lanzó Laura Bozzo antes de que ser reportada como grave en el hospital

El estado de salud de Laura Bozzo es reportado como muy delicado tras sufrir graves complicaciones derivadas de una cirugía de emergencia.

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¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo?

La conductora peruana de 75 años fue operada inicialmente a mediados de octubre de 2026 en Acapulco por una úlcera gástrica perforada que se le reventó. Tras ser trasladada al Hospital General de México en la Ciudad de México para recibir atención especializada, se reportó que permanece en la unidad de cuidados intensivos (terapia intensiva

¿Cuál fue el último mensaje de Laura Bozzo tras complicaciones en el hospital?

El último mensaje público emitido por Laura Bozzo antes de sufrir las complicaciones que derivaron en un choque séptico fue publicado en sus redes sociales con su característico sentido del humor.

“Muchas gracias por las muestras de cariño del público que tanto quiero. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores doctores de Acapulco. De esta momia no se libran”, señaló.

La salud de la presentadora empeoró drásticamente debido a que la úlcera le provocó una peritonitis, desencadenando el choque séptico, neumonía y el colapso de su pulmón izquierdo, lo que motivó su traslado de emergencia al Hospital General de México.