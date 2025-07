Laura Flores, en depresión por Lalo Salazar; revela que la bloqueó y compone una canción

Laura Flores por fin rompió el silencio y se sinceró completamente sobre su relación con Lalo Salazar, y es que a pocos días de presumir que su amor era bendecido, la famosa apareció visiblemente afectada por la ruptura con el periodista.

Esta fue la razón principal por la que la actriz y cantante mexicana acudió a una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en donde reveló detalles nunca antes dichos sobre su más reciente decepción amorosa, que dejó con el corazón roto a muchos de sus seguidores en las redes sociales.

¿Laura Flores cayó en depresión por Lalo Salazar?

Laura Flores reveló que esta no es la primera vez que cae en depresión, pero que la ruptura con el periodista sí la habría llevado nuevamente a tocar fondo, cosa que la trajo de vuelta a este lado oscuro, aunque con ayuda de terapia psicológica y con orientación de su psiquiatra se siente cada vez mejor.

La actriz reconoció que una de las cosas más dolorosas para ella fue que no le dieron una explicación del por qué finalizó este romance y que Lalo Salazar simplemente la bloqueó de todas las redes sociales, aunque ella continuó mandándole mensajes diciéndole muchas cosas bonitas.

La también cantante dijo a Gustavo Adolfo que no existen villanos en su historia, y que está trabajando en aceptar que ese lugar seguro y de estabilidad que pensó encontrar ya no existe y ya no será.

¿Qué dice y cuándo se estrena la canción que Laura Flores le compuso a su ex?

Al explicar que le envió varios mensajes a Lalo, la artista reveló que uno de esos escritos fue entregado a parte de su equipo de trabajo, a quien les pidió ponerle la música para así pronto estrenar una nueva canción, aunque no quiso dar muchos detalles de la letra.

Laura Flores tampoco dio la fecha exacta en la que se estrenará este tema basado en lo que compartió con Salazar, pues su relación fue corta, pero bastante intensa.