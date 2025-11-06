Así reaccionó Laura Flores al nuevo romance de Lalo Salazar

El periodista Eduardo Salazar, se ha vuelto a poner en el centro de las miradas nuevamente por su situación amorosa. El hombre, recientemente separado, se vio acompañado de una mujer joven.

Hace unos meses había anunciado la ruptura, escandalosa por cierto, con la actriz y cantante Laura Flores. Entre ellos hubo un fugaz romance pero todo terminó rápidamente.

¿Lalo Salazar tiene novia nueva?

En los últimos meses el periodista había sido buscado por la prensa para que diera declaraciones sobre la separación que tuvo con Flores. Se había mostrado muy tímido pero declaró sentir admiración por ella y estar agradecido por el tiempo compartido.

Este noviazgo había traído muchos rumores pero los protagonistas manifestaron que no habían terminado en malos términos. Actualmente a Salazar se lo vincula con una nueva pareja por lo que muchos piensan sino habrá sido la tercera en discordia.

Luego de la reciente ruptura, el periodista fue visto muy cariñoso con una joven desconocida. Ambos fueron vistos a los besos y caricias.

El hombre fue visto en un bar y al notar que había gente que los fotografiaban, decidieron abandonar el lugar.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales abrieron el debate por lo que muchos condenaron la nueva relación del famoso. Así también lo acusaron de ser un hombre egoísta y quien terminó ganando fue Flores al "librarse" de él.

"Felicidades Laurita mereces libertad no narcistas en tu vida, eres y serás siempre una reina!!!!"."Con Laura asistía hasta a las alfombras rojas que lo viera todo el mundo ahora se guarda con gorra, vaya vaya, pobre mujer! Aunque ya sabemos TODOS que es un cobarde".

En los comenatrios se pudo también leer: "Mas Joven";"Está señorita si se ve joven";“Muy guapa su hija";"De lo que se libro LAURA FLORES"; "Al rato anda con otras ,es de esos hombres que no quieren algo formal".

¿Cómo reaccionó Laura Flores al nuevo romance de Lalo Salazar?

Hasta el momento, Laura Flores no ha reaccionado propiamente sobre dicho romance, pero sí ha estado más activa en sus redes sociales, ya que publica su día a día, en esta ocasión la visita a una estación de radio en compañía de Maribel Guardia y Lucía Méndez.

