Esto dijo Laura Flores tras enterarse que Eduardo Salazar tiene novia

Los nombres de Laura Flores y Eduardo Salazar vuelven a estar en el centro de la escena luego de que el periodista confirmara que ha iniciado una nueva relación sentimental. Al respecto, las consultas de la prensa se dirigieron a la actriz para saber su opinión y esta rompió el silencio.

¿Fue perseguido por Laura Flores? Eduardo Salazar rompió el silencio TV Azteca [VIDEO] Luego del rompimiento entre Laura Flores y Eduardo Salazar, el periodista rompió el silencio y aclaró los rumores de que la actriz lo habría perseguido dentro de su casa.

Desde que Laura Flores y Eduardo Salazar dieron por terminada su historia de amor, ambos han mantenido un perfil muy bajo y no han escatimado en elogios hacia el otro. Sin embargo, esta semana un video que mostró al periodista junto a otra mujer volvió a despertar el interés por el presente de ellos.

¿Qué dijo Laura Flores sobre la nueva relación de Eduardo Salazar?

Fue en el programa “De Primera Mano” que Laura Flores fue interrogada sobre el video que circuló en redes sociales y medios de comunicación en donde Eduardo Salazar aparecía muy cariñoso con una mujer en un bar de la Ciudad de México (CDMX).

La actriz afirmó que no había visto el video pero remarcó: “Qué bueno. Qué bueno que esté contento. No tiene nada de malo que haga su vida”. Laura Flores se sorprendió al conocer que el periodista había emitido un comunicado tras el video filtrado y afirmó: “Me parece bien que haga su vida, simplemente sorprende el hecho del comunicado”.

¿Cómo culminó la relación entre Laura Flores y Eduardo Salazar?

Pese a que el amor entre Laura Flores y Eduardo Salazar llegó a su fin, ambos se han mostrado muy cautos a la hora de hablar del tema y siempre tienen palabras positivas para con el otro. Es por eso que en el comunicado difundido, el periodista precisó que le “parece inadmisible que se hable mal y de forma peyorativa de Laura Flores. La relación que tuvimos fue algo muy bonito”.

Por su parte, la actriz confirmó que su expareja la tiene bloqueada en redes sociales pero se muestra feliz de saber que está bien. Además, a pesar de confirmar que ha salido con algunos hombres, Laura Flores dejó en claro que “todavía falta mucho para que me vean con alguien”.

