Leonardo Aguilar y reina de belleza de Tabasco serían pareja; esto lo comprobaría

Se indica que Leonardo Aguilar sería el próximo de la dinastía en oficializar un romance, pues según algunos usuarios de las redes sociales, hay una constante interacción con una reina de belleza de Tabasco. Por eso, se especula que ya estarían en una relación o en el intento de concretar algo. Esta es la información que se tiene al respecto.

¿Quién es la mujer que cautivó el corazón de Leonardo Aguilar?

Uno de los hijos de Pepe Aguilar ya tendría una relación con una reina de belleza de Tabasco. Se reporta que la joven ya está consolidándose en lo más alto del mundo de los concursos, pues buscaría competir por el Miss Universo llegando desde Tabasco. Su nombre es Adriana Caballero Fridstein.

En los años recientes la muchacha estuvo en la terna final de la Feria de Tabasco, es Licenciada en Imagen Pública y tiene 25 años. No tiene abierta su cuenta de Instagram, por lo que las personas vieron el interés del lado de Leonardo, quien ya le habría reaccionado a ciertas publicaciones.

Sin embargo, toda esta información sigue en el rubro de rumor, pues recién se está consolidando todo lo dicho por las redes sociales. Por el momento, el nuevo mariachi de los Aguilar sigue en sus labores como músico y en los siempre mencionados escándalos que la familia ha encontrado en los últimos tiempos.

¿Por qué las redes sociales criticaron a Leonardo Aguilar recientemente?

Los eventos donde él y su familia han sido criticados tienen relación con el fin de año. Primero fue la famosa actividad que la dinastía practica en Zacatecas, en la cual salen a regalar juguetes a las personas aledañas. Y la segunda solamente fue la de él y su mamá, pues regalaron roscas de reyes para que las familias de la zona pudieran partir con sus allegados en una fecha bastante particular.

Sin embargo, también se le ha visto cruzar indirectas con su hermano, Emiliano, quien abiertamente le ha reclamado a él y a la familia sobre no hablarle e ignorar sus reclamos.