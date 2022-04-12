Kalimba celebra el regreso de OV7 a los escenarios.

Kalimba, asegura que en algún tiempo existieron diferencias al interior de OV7, no obstante él y sus compañeros nunca dejaron de quererse y ahora lo demuestran con su regreso a los escenarios para conmemorar 30 años de trayectoria.

La verdad, la verdad es que somos hermanos, que efectivamente tenemos situaciones difíciles, los hermanos y las familias los tienen. Es la verdad, nadie se lleva bien todo el tiempo, es una naturalidad, pero de ahí a que no haya cariño, a que no nos amemos, que no amemos subir al escenario juntos, es mentira, lo amamos

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Volver a sentir nostalgia, amor, cariño, energía, adrenalina; eso existe. Véanme ahorita, como lo estoy narrando, lo estoy narrando con emoción, yo creo que la realidad, la verdad, es que nos amamos mucho y lo vamos a hacer en el escenario llenos de amor, llenos de energía, llenos de disciplina, profesionalismo y encantados de poder vivir, ahora sí, nuestro aniversario

Confirma que hubo peleas, pero no fueron menores y que ellos siempre se han apoyado en todo.

Hubo un roce, ni siquiera hubo un pleito, ni siquiera hubo un nada. No sé si recuerden, pero yo festejé mis 15 años de solista en el Plaza Condesa hace unos años, en 2019, y los siete estuvimos cantando Shabadabada en el escenario y eso fue dos meses después de lo que estaba sucediendo entre los cuatro y Ari, porque mi hermana tampoco estaba en eso

Entonces, justo dos meses después de todo ese roce, estábamos los siete en el escenario. Mis hermanos me regalaron su presencia para festejarme, estuvimos y nos abrazamos, brincamos y festejamos

Kalimba tiene sobrecarga de trabajo para los próximos meses

Por cierto, que, llegando el momento de subir al escenario con OV7, Kalimba tendrá que dividirse para cumplir con la gira de la obra José el soñador, sus propias presentaciones y las de Kumbia Machine Tour.

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