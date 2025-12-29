Los 20 artistas que participarán en el disco póstumo de Vicente Fernández; fecha de lanzamiento y ¿estará Christian Nodal?

Se han revelado los 20 artistas que participarán en el disco póstumo de Vicente Fernández , sin embargo, algunos se preguntan si estará Christian Nodal y sobre todo, cuándo será la fecha de lanzamiento de este material. Chente falleció hace 4 años, pero el Charro de Huentitán sigue en el corazón de las personas, quienes disfrutan en diversas plataformas su memorable voz.

¿Cuáles son las canciones del disco póstumo de Vicente Fernández?

Hasta el momento no se ha revelado a ciencia cierta cuáles son las canciones del disco póstumo de Vicente Fernández que por lo menos 20 artistas mexicanos cantarán, sin embargo, ya se saben los nombres de algunos artistas de cantantes mexicanos que colaborarán con este material.

¿Quiénes son los cantantes mexicanos que participarán en el disco póstumo de Vicente Fernández?

Este material contará con la participación de 25 artistas mexicanos que son referentes de la música regional; entre estos se encuentran varios referentes con los que Chente tuvo una gran amistad y sí figuran nombres como: Ángela Aguilar, Christian Nodal , El Recodo, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Edén Muñoz, Alejandro Fernández, Joss Favela, Julio Preciado y Jorge Medina; cabe señalar que, no se sabe si alguna plataforma cobrará por este álbum, el cual está causando revuelo.

¿Cuándo se lanzará el disco de Vicente Fernández?

De acuerdo con Vicente Fernández Jr, quien es el hijo mayor de Vicente Fernández, reveló en una entrevista ante medios que, el disco póstumo de su padre será lanzado a finales del mes de febrero de 2026, y el título de este material llevará como nombre “Tributo al rey, con banda”. De acuerdo con el hijo del Charro de Huentitán, ese proyecto requirió de mucho trabajo con cada una de las personas que estarán como colaboradores, sin embargo, añadió que, tiene la seguridad de que será algo que todos querrán como parte de una colección musical, especialmente para los fanáticos de su padre.

Cabe señalar que, en el 2023 se lanzó un primer álbum tras la muerte de Chente el cual contó con 20 canciones, 10 de estas fueron inéditas, y contó con temas como: Aquel Amor de Agustín Lara, La Media Vuelta de José Alfredo Jiménez, Te parto el Alma de Cuco Sánchez y Aunque tengas razón que fue escrita por Consuelo Velázquez.