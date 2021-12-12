Muere Vicente Fernández a los 81 años.

A los 81 años, Vicente Fernández murió en un hospital de su natal Guadalajara, Jalisco. El cantante perdió la vida después de las complicaciones de salud que tuvo tras sufrir una caída en su rancho Los Tres Potrillos.

Luego de pasar por un momento complicado cuando fue hospitalizado por una infección en vías urinarias, el líder de la Dinastía Fernández de nuevo fue a dar al nosocomio por una lesión en las cervicales.

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Esta noticia, sin duda, conmocionó a sus millones de fans que se dieron cita en las inmediaciones del hospital y de su rancho con el fin de desearle una pronta recuperación; sin embargo la lesión que tuvo a raíz del accidente que sufrió en su casa fue irreparable.

Y es que se informó que el llamado Charro de Huentitán falleció este sábado; sin duda, una pérdida irreparable para la cultura mexicana al ser un ídolo del país y de otros a donde llegó su música; por ejemplo Centroamérica, Sudamérica y España.

¿Quién era Vicente Fernández?

El cantante nació el 17 de febrero de 1940 en el pueblo de Huentitán El Alto, Jalisco. Es hijo del ranchero Ramón Fernández Barba de Tepatitlán, Jalisco y Paula Gómez. En 1954, con 14 años, participó en un concurso amateur en Guadalajara, donde obtuvo el primer lugar y comenzó a cantar en restaurantes, bodas, entre otros eventos.

El resto es historia, pues se consolidó como una de las voces más importantes de la música mexicana en el mundo, con múltiples álbumes, premios y reconocimientos a su gran trayectoria.

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