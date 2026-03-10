¿Ludwika Paleta hace rituales satánicos? La actriz denuncia violencia digital por el odio que recibe en redes

En el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, Ludwika Paleta denunció la violencia digital que se encuentra viviendo mediante las redes sociales. Desde hace varios días han surgido comentarios de odio en su contra, a partir de un rumor de que ella había sido mencionada en el mismo podcast donde acusaron a Carmen Salinas de hacer rituales satánicos.

En algunas publicaciones de redes como TikTok, se asegura que en el podcast "Penitencia" se puede leer en los labios del entrevistado conocido como Beto el nombre de Ludwika Paleta. Recordemos que Beto, el hombre privado de la libertad que entrevistó Saskia Niño de Rivera, habría mencionado a varias personalidades que realizaban rituales, según su versión.

No se ha confirmado que efectivamente se mencionara a Ludwika Paleta y, por el contrario, actualmente el nombre de Carmen Salinas está censurado igual que el resto.

Ludwika Paleta denuncia violencia digital en su contra

"Sé el cambio que quieres ver en el mundo", escribió Ludwika Paleta en una historia de Instagram donde recopilaba algunos de los mensajes y comentarios de odio que se encuentra recibiendo desde hace varios días. "No a la violencia digital", agregó.

En las capturas que la actriz compartió se puede leer mensajes agresivos con palabras altisonantes, donde la acusan de hacer rituales con seres humanos. "Satánica asquerosa", "sangre inocente corre por tus manos" y "ojalá estés en el infierno", son algunas de las cosas que le han escrito.

En otra de sus historias de Instagram, Ludwika etiqueta directamente a una de las personas que ha puesto varios comentarios de odio en su perfil. "Dice tu perfil que eres maquillista. ¿Así tratas a las novias y a otras mujeres que arreglas para sus eventos?", escribió la actriz.

Algunas de las publicaciones que ha hecho Ludwika Paleta en Instagram ya tienen la sección de comentarios limitada y, en otras, todavía pueden leerse los ataques en su contra.