Muere reconocido locutor mexicano, le quitaron la vida en calles del Estado de México; esto se sabe

Este viernes se dio a conocer que una de las figuras más importantes de la música regional fue privada de la vida el jueves 29 de octubre, dejando conmocionada a toda una comunidad que ha seguido su trabajo en los últimos años, donde destaca su participación en la música regional.

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Se confirmó que se trata del locutor y organizador David Castro, también conocido como “El Gallo”, quien presuntamente habría sido atacado con arma de fuego este jueves en calles del Estado de México, hecho que terminó con la vida de una de las voces más destacadas dentro del mundo de la música.

Asesina al locutor David Castro, también conocido como “El Gallo”

De acuerdo con primeros reportes, el locutor de radio David Castro habría sido agredido con arma de fuego en el municipio de Cuautitlán, Estado de México, justo en el cruce entre las calles de Melchor Ocampo y Plan de Ayala, donde se señala que el ataque iba armado iba dirigido a otra persona, quien también perdió la vida.

Por ahora no ha habido alguna noticia sobre el o los responsables del crimen, por lo que se espera que pronto se haga justicia por este terrible crimen que terminó por cobrar dos vidas de manera trágica, por lo que se espera que se haga justicia.

¿Quién era David Castro “El Gallo”?

Por años se mostró como una de las figuras más importantes de la música regional gracias a su trabajo en estaciones de radio del género grupero, donde poco a poco comenzaba a ganarse un lugar dentro de ese grupo selecto de radiodifusores.

Por otro lado, David también fungió como promotor artístico, organizador y conductor de eventos musicales, mostrando lo versátil y comprometido con la música que fue durante su carrera profesional.