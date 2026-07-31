Así debes aplicar el delineador de labios después de los 40 para lucir más joven

En el mundo del maquillaje nos podemos encontrar con una gran cantidad de productos entre los que se encuentra el delineador de labios. Esta herramienta nos permite definir, corregir y brindar equilibrio al rostro.

Si bien este es un gran elemento pues se debe usar correctamente. A partir de los 40 años el delineador contribuye a recuperar la definición perdida y mejorar las facciones del rostro. La aplicación debe quedar lo más natural posible por lo que es importante realizar la técnica correcta.

¿Cómo se debe aplicar el delineador de labios?

El usar delineador de labios ayuda a estilizar las facciones de la cara. Al poder trabajar el labio ligeramente por fuera se reduce la distancia que hay entre la nariz y la boca por lo que se aporta un rasgo de belleza.

También tenemos que mencionar que el delineador actúa como una barrera física por lo que contribuye a evitar que el labial se desplace y te permite reconstruir la forma de tus labios cuando han perdido definición. En definitiva, disimula el código de barras que se va formando con el paso del tiempo.

labios

La aplicación es importante por lo que te vamos a contar cómo lograr que quede natural. Los expertos recomiendan utilizar tonos nude que se asemejen al color natural de los labios y debes evitar realizar trazos muy rígidos cuando apliques el producto.

Por otro lado, debes difuminar el borde del delineado y rellenar ligeramente el labio con el mismo perfilador para poder mantener un color uniforme. Así obtendrás un acabado más natural y menos marcado.

Entre los productos que se destacan en el mercado encontramos los de textura cremosa y capacidad de hidratación. Estos permiten poder difuminar sencillamente y obtener una textura ideal. Así también, podrás utilizar el mismo producto desde marcar el contorno hasta rellenar los labios.