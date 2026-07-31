¿Por qué cenar carbohidratos refinados destruye tu calidad de sueño profundo?

La calidad de nuestro descanso nocturno está determinada en parte por lo que llegamos a cenar antes de irnos a acostar. En este sentido, los carbohidratos refinados representan un error si se consumen por la noche.

Alimentos como el pan blanco, pastas, pizzas, cereales de caja o postres azucarados generan una falsa sensación inicial de somnolencia debido a su rápido procesamiento digestivo, la realidad fisiológica es que destruyen la fase de sueño profundo.

El sueño reparador no es un estado pasivo: es un proceso biológico altamente activo donde el cerebro se limpia de toxinas, consolida la memoria y regula el sistema inmunitario a través de la fase de ondas lentas o sueño profundo.

La razón por la que no debes cenar carbohidratos refinados

Cuando consumes carbohidratos refinados en la cena, tu cuerpo experimenta una serie de reacciones químicas que sabotean directamente los receptores del sueño:

El pico de insulina y la hipoglucemia reactiva nocturna

Los carbohidratos refinados carecen de fibra, grasas saludables o proteínas que ralenticen su digestión, por lo que entran al torrente sanguíneo de forma abrupta, provocando un pico masivo de glucosa.

Evita los carbohidratos en la cena porque arruinan tu calidad de sueño|Pexels: Nour Alhoda

El secuestro de la adrenalina y el cortisol

Para el cerebro, una caída drástica de glucosa en sangre es una amenaza directa de muerte celular, por lo que eleva el azúcar para defenderse y libera cortisol y adrenalina, lo que aumenta el estrés.

Algunas de las consecuencias biológicas de cenar azúcares y otros insumos procesados son:

Supresión de la hormona del crecimiento, que es la responsable de la reparación celular, la quema de grasa y la regeneración de tejidos. Inflamación térmica y alteración de la temperatura central, que ayuda a entrar en las fases profundas del suelo, el cuerpo necesita disminuir su temperatura interna. Alteración de la microbiota y reflujo silencioso, estos alimentos fermentan con rapidez, alimentando bacterias patógenas del intestino y relajando el esfinter esofágico inferior.

Una buena cena consiste en proteína magra y en fibra|Pexels: Djordje Vezilic

La mejor forma de estructurar una cena es priorizar la proteína magra, como pescado, pollo, huevos, pavo o atún; además de añadir fibra y grasas saludables y

