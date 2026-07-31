Esta es la razón por la que debes colocar una cinta amarilla en la puerta de tu casa

En las redes sociales se ha viralizado el gesto de colocar una cinta amarilla en el pomo de la puerta. Esto no es por simple decoración, sino que tiene un significado energético muy importante que debes conocer.

Si bien puede parecer tan solo un trozo de tela atado pues no está colocado allí al azar. La entrada al hogar es un punto clave que debes tener en cuenta por lo que la colocación de la cinta amarilla debe ir allí y no en otra parte.

¿Cuál es el significado de colocar una cinta amarilla en la puerta?

El color amarillo suele asociarse a conceptos como la energía, el optimismo o la sensación de avance. Teniendo en cuenta esto que muchas personas lo aplican para un momento clave ya que es un recordatorio de lo que se quiere conseguir.

Hay personas que colocan la cinta amarilla para mejorar la situación económica, por un cambio laboral o también es ubicada para empezar una etapa con una actitud más positiva.

En cuanto a la ubicación de la cinta amarilla, corresponde a que la puerta es el punto de entrada al hogar. Por allí se accede y se interpreta como el lugar donde empieza todo lo que ocurre dentro. Si colocas la cinta amarilla pues es un recordatorio diario y se interpreta como una forma de recibir lo que proviene de afuera, es decir se les abre la puerta a nuevas oportunidades.

Si quieres colocar la cinta amarilla lo primero es elegir una que esté en buen estado ya que debe representar el cuidado no lo improvisado. Luego la vas a colocar en el pomo o alguna parte visible de la puerta y procura que quede bien sujeta mientras piensas en lo que quieres lograr.

Con el paso del tiempo la cinta puede desgastarse, perder color o haber cumplido con tus propósitos por lo que ese el momento de cambiarla para reforzar la idea de renovación.