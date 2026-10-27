Día de Muertos: 5 actividades en la CDMX para hacer en el mega puente del 30 de octubre al 2 de noviembre

El mega puente de finales de octubre será la oportunidad perfecta para salir de la rutina y disfrutar el ambiente de Día de Muertos en la Ciudad de México. Entre altares monumentales, desfiles, luces y propuestas culturales esta semana de festividades habrá opciones para quienes buscan salir de la rutina, tomar fotografías aesthetic, conocer de tradiciones mexicanas o simplemente pasar un día diferente sin salir de la capital.

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Si todavía no tienes planes del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026 estas cinco actividades pueden ayudarte a organizar una escapada urbana llena de color y tradición. Lo mejor de todo es que son GRATIS solo debes de poner la diversión.

5 actividades para disfrutar el Día de Muertos en CDMX

1.- Visitar la Ofrenda Monumental del Zócalo

En el emblemático Centro Histórico se llevará a cabo la tradicional Mega Ofrenda Monumental la cual estará del 29 de octubre al 2 de noviembre, este año se rendirá homenaje a La Catrina con una figura de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y flores de cempasúchil. Es una opción para pasear y capturar fotografías.

2.- Recorrer el festival de Chapultepec

Del 29 de octubre al 4 de noviembre, la segunda sección del Bosque de Chapultepec albergará el festival “La Puerta entre dos mundos”, esta actividad constará de instalaciones artísticas, música, danza, altares y un espectáculo nocturno con drones.

3.- Disfrutar del Gran Desfile de Día de Muertos

Este sábado 31 de octubre, a partir de las 14:00 horas se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos por las calles de Reforma y el Centro Histórico donde tanto nacionales como extranjeros y turistas podrán disfrutar de tradición, música, danzantes, marionetas y carros alegóricos.

4.- Pasear en Reforma con la decoración de luces

La instalación de luces de colores y figuras que lleva por nombre “El Camino” estará disponible del 23 de octubre al 8 de noviembre. Esta actividad se trata de realizar un recorrido o caminata entre el Ángel de la Independencia y la Puerta de los Leones duramte este trayecto el público podrá disfriutar de una iluminación y figuras inspiradas en esta celebración de Día de Muertos.

5.- Feria de Día de Muertos en Coyoacán

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el Museo Nacional de Culturas Populares tendrá la feria “No estaban muertos, andaban de parranda…”, con ofrendas, arte y actividades culturales para celebrara el Día de Muertos. La entrada será GRATUITA y en un horario de 11:00 am a 7:00 pm.