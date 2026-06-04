Última Hora: Manuel “Flaco” Ibáñez es hospitalizado; esto se sabe sobre su estado de salud, HOY, 4 de junio

En las últimas horas, el nombre de Manuel “Flaco” Ibáñez se volvió tendencia en redes sociales luego de que el actor diera a conocer que tuvo que ser hospitalizado para someterse a una cirugía de emergencia, tras recibir los resultados de unos estudios. Afortunadamente, la estrella de televisión se encuentra bien, por lo que aprovechó su experiencia para hacer conciencia entre sus seguidores.

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¿Por qué hospitalizaron a Manuel "Flaco" Ibáñez?

El actor compartió su testimonio a través de un audiovisual en redes sociales para crear conciencia. Según relata la estrella, todo se debió a un aneurisma en la vena aorta, resultado de consumir tabaco; por lo que aconsejó a sus seguidores a dejar el cigarro, por su bien. “Se revienta este aneurisma y en un minuto te carga el carajo”, recordó el reconocido actor de televisión.

A lo largo del video, el actor también comparte cómo fue todo el proceso para llegar a la intervención quirúrgica: desde la visita con diversos expertos de la salud para conocer distintas opiniones, hasta los desafíos económicos que enfrentó para cubrir los gastos. Asimismo, el “Flaco” aprovechó su publicación para agradecer a todo el personal médico que lo atendió.

¿Cuál es el estado de salud de Manuel “Flaco” Ibáñez, HOY, 4 de junio?

Afortunadamente, el actor salió bien de la operación y actualmente se encuentra gozando de salud. De hecho, Manuel explicó que su recuperación fue bastante amena, en la comodidad de su hogar. No obstante, debido al reposo, se vio obligado a alejarse un tiempo de las redes sociales. Sin embargo, ahora que está mejor, promete estar más activo.

El actor finalizó el video con un emotivo agradecimiento a Dios, sus fans y sus seres queridos: “Dios me ha ayudado tanto en esta vida, que me pone las cosas que por lo regular no haría yo, pero Dios me guía”, aseguró.

¿Quién es Manuel “Flaco” Ibáñez?

Manuel “Flaco” Ibáñez es una de las figuras más reconocidas en el cine y la televisión mexicana. Con casi seis décadas de trayectoria artística, el “Flaco” destaca por ser un reconocido actor, comediante y escritor. Su filmografía cuenta con más de 150 títulos, así como decenas de telenovelas y programas de televisión.