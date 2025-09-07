Manuel Masalva relata su experiencia al estar en terapia intensiva durante un viaje

Manuel Masalva es un reconocido actor mexicano, que se ha destacado por participar en importantes producciones y series de televisión. Durante algún tiempo desapareció de los reflectores, provocando que muchos de sus seguidores se preguntaran sobre su paradero.

Manuel Masalva: De unas vacaciones de ensueño, a terminar en coma en un país desconocido [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Manuel Masalva nos da detalles sobre su historia de supervivencia y relata cómo fue su recuperación en Filipinas.

Después de una larga temporada, sale a la luz para explicar que durante un viaje a Dubái, estuvo en terapia intensiva, un hecho que impactó en su vida. Experiencia que relató en sus redes sociales. A continuación te explicaremos todo lo que comento al respecto.

¿Qué pasó con Manuel Masalva?

El actor, Manuel Masalva, se encontraba viajando por Filipinas, pero al llegar a Dubái, comenzó a presentar intensos síntomas que lo llevaron a la sala de urgencias. Aunque recibió una rápida atención por parte del personal médico, la bacteria ya había llegado a los pulmones, por lo que tuvo que ser inducido a un coma.

Durante su viaje, debido a los altos costos de los tratamientos médicos, sus familiares y amigos tuvieron que hacer una campaña para poder recaudar el dinero necesario y pagar todo. Aunque durante ese tiempo se mantenía relativamente estable, su estado de salud era crítico.

Después de dos meses en terapia intensiva, el personal médico disminuyó la sedación para que el artista comenzara a reaccionar. Aunque su vida se encuentra fuera de riesgo, actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación física debido a todo el tiempo que se mantuvo inmóvil. La agencia en la que trabaja, aclaró que no ha perdido movilidad.

¿Qué da la bacteria que atacó a Manuel Mansalva?

La bacteria que contrajo durante su viaje se llama burkholderia, así lo han mencionado varios amigos y colegas de Manuel Masalva. El Control de Infecciones y Epidemiología, explica que es un patógeno poco común, que afecta al organismo del ser humano.

Además de ser un organismo que puede crecer en el agua o suelo y mantenerse activo por mucho tiempo. Logrando presentar neumonía, encefalomielitis y abscesos en la piel. Aunque es un padecimiento que aún requiere de mucha investigación, se ha observado que es más visible en Asia y Australia, también es resistente a varios fármacos, por lo que debemos tener mucho cuidado.

El actor, después de un mes de regresar al país, agradeció a todos sus fans y amigos que lo apoyaron durante todo el tiempo que estuvo en terapia intensiva. Aunque ya se encuentra estable, detalla que aún se mantiene en proceso de recuperación.