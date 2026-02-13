Mar de Regil se hace viral por regañar a su mamá, Bárbara de Regil, en pleno VIDEO

A menudo en redes sociales se hace evidente la cercana relación que Mar de Regil vive con su mamá, la actriz Bárbara de Regil. Aunque actualmente no radican en el mismo país, intentan coincidir lo más que pueden y siempre demuestran que se llevan como mejores amigas. En un reciente video viral, los roles parecen invertirse y Mar se la pasa regañando a Bárbara antes de comer juntas.

Actualmente Mar de Regil vive en Madrid porque allá se encuentra estudiando; ella quiere ser diseñadora de moda y también es muy activa como creadora de contenido en redes sociales. Bárbara de Regil tiene su hogar en la Ciudad de México, aunque viaja mucho por su trabajo como actriz e influencer.

"A qué edad tuviste a tu mamá": Mar de Regil regaña a Bárbara de Regil en video

Mar publicó en TikTok un divertido video en el que se disponían a probar el sushi que ordenaron. A los pocos segundos de que inicia el clip, la influencer de 21 años hace un primer regaño a la protagonista de "Rosario Tijeras": "a ver mamá, ¿tu bolsa qué onda? En la mesa no va la bolsa, es de mala educación".

La futura diseñadora se ríe de su mamá contando que ella "es la típica" persona que solo revisa el pedido de comida por encima y piensa que le faltaron cosas. Luego la regaña por la manera en que sirvió los condimentos: "no, ya la ca*$ste, yo no como con eso". Al intentar reparar su "error" con la comida Bárbara se corta con un cuchillo, lo que provoca otro regaño. "Es que eres atrabancada, ¡no te trates de sacar sangre!", le dice Mar.

"Hay que hacer las cosas tranquila, con cuidado, cuál es la necesidad", dice Mar mientras Bárbara enseña su cortada en el dedo. Luego, las dos ríen por el tamaño del cuchillo que la actriz intentó utilizar.

"Mar, ¿a qué edad tuviste a tu mamá?", "¿cómo sobrevivió con su mamá todo este tiempo?" y "Mar haciendo crianza respetuosa", son algunos de los comentarios destacados en la publicación. Algunas personas también se han estado riendo del tamaño del cuchillo: "procede a sacar un machete".