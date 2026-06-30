Marcela Mistral se somete a delicada cirugía, ¿cuál es su estado de salud hoy, 30 de junio? “Nunca imaginé que esto pasaría”

A través de su cuenta de Instagram, Marcela Mistral dio a conocer los detalles sobre una delicada cirugía a la que se sometió recientemente. Se trató de una capsulectomía total, que se refiere a la extirpación quirúrgica de las cápsulas que el cuerpo genera de manera natural sobre los implantes de senos.

"Nunca imaginé que esto pasaría", escribió la influencer antes de explicar por qué se operó. Dio a conocer que hace 17 años se colocó implantes de senos pero actualmente era necesario hacer una intervención porque se encontraban "contracturados" y uno de ellos, roto. "La intención de operar era médica más que estética, aunque también tome la decisión de disminuir lo más posible el tamaño para comodidad, y por discreción y elegancia", agregó.

Marcela Mistral aseguró que en las contracturas que ocurren en los implantes mamarios existen 4 grados, y ella estaba en el último. Sin embargo, esperó mucho tiempo para atenderse "'como la molestia no era tanta'. Primero deje pasar la pelea y luego dejé que llegaran las vacaciones, porque 'a veces me daban calambres y ya'".

La creadora de contenido compartió en video cómo fue su preparación para la cirugía y los primeros momentos después de la intervención.

Cuál es el estado de salud de Marcela Mistral, tras retirarse implantes de senos

Según informó Marcela Mistral, su cirugía se desarrolló en el mejor escenario posible. Sin embargo, debido a la condición en que se encontraba, una operación que normalmente tomaría 3 horas en realidad tardó 6.

El 29 de junio publicó un carrusel de fotos de antes y después de la operación, donde aclaró que llevaba 4 días de recuperación. "La neta me asusta un poco lo bien que me siento... Me asusta porque puedo confiarme, pero tengo muy claras las instrucciones".

La influencer ha estado publicando historias en su cuenta de Instagram regularmente, lo que confirma que su recuperación está siendo óptima. Principalmente ha compartido noticias, reels y memes.