Marcela Mistral comparte fotos inéditas con Poncho de Nigris; así lucían en sus inicios

Marcela Mistral es la actual pareja de Poncho de Nigris, con quien se ha encargado de formar y crear su propia familia. Recientemente, Alfonso celebró su cumpleaños número 50, festejo en el que tuvo todo tipo de amenidades.

Sin embargo, Mistral subió un emotivo video para felicitar a su pareja, mostrando fotos inéditas del inicio de su relación; te detallaremos cómo son y los cambios que han tenido ambos.

¿Cómo lucía antes Poncho de Nigris?

El 3 de marzo fue el cumpleaños de Poncho de Nigris, celebrando 50 años. Además de una impactante fiesta con todo tipo de detalles, su esposa Marcela Mistral subió un pequeño video en el que hace un gran recopilado de fotos inéditas, demostrando cómo lucía la feliz pareja al inicio de su relación.

En la publicación, agregó la frase de “Forever young…50 and fabulous!!!”, haciendo referencia a lo bien que luce su pareja, quien parece nunca envejecer con el paso de los años, además de resaltar que ya llevan celebrando 11 festejos juntos. En las primeras fotos vemos a un Poncho sin barba y con el pelo peinado completamente hacia atrás.

Conforme salen nuevas imágenes, vemos que en su estilo se incorpora la abundante barba que lo caracteriza. Es impactante verlos a ambos que, después de tantas celebraciones, mantienen su look jovial; incluso pareciera que siguen teniendo la misma edad ambos.

¿Cómo reaccionaron los internautas?

Por un lado, Poncho de Nigris, en la publicación que hizo su pareja Marcela Mistral, respondió el video con un corazón, siendo un claro indicio de que le había gustado. Por otra parte, fueron varios los internautas que decidieron dejar su felicitación para la celebridad.

Dentro de las fotos inéditas que se subieron, hubo algunas usuarias que resaltaron el gran aspecto de Poncho, detallando que con el paso de los años él ha adquirido una mejor apariencia. Hasta el momento, el post ya cuenta con 45 mil “me gusta” de diversos de sus seguidores.