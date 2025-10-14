En FOTOS: así es como realmente lucía Marcela Mistral antes de sus cirugías estéticas

Marcela Mistral, influencer y conductora regiomontana, ha capturado la atención del público por su estilo de vida y su relación con su esposo Poncho de Nigris. Con el tiempo, su imagen ha cambiado de manera notable, pero ¿cómo era antes de las intervenciones estéticas que comparte con sus seguidores?

¿Cómo ha cambiado físicamente Marcela Mistral a lo largo de los años?

Antes de casarse y documentar su boda y sus embarazos, Marcela ya era reconocida en Monterrey por su trabajo en medios de comunicación. Su estilo natural y su presencia en televisión la hicieron destacar.

Con los años, la influencer ha optado por procedimientos estéticos que han transformado su rostro y figura, como rinoplastia, aumento de busto y lipotransferencia de grasa a glúteos, buscando una armonía que le hace sentir más segura y conforme con su imagen.

Instagram/musamistral Marcela Mistral ha sido muy transparente con sus seguidores respecto a sus cirugías estéticas

¿Qué cirugías estéticas se ha hecho Marcela Mistral?

Marcela misma ha compartido con sus seguidores que ha recurrido a varios procedimientos:



Rinoplastia , para perfeccionar la forma de su nariz.

, para perfeccionar la forma de su nariz. Aumento de busto , buscando equilibrar su figura.

, buscando equilibrar su figura. Lipotransferencia de glúteos , para darle volumen y forma natural.

, para darle volumen y forma natural. Mommy makeover, después de sus embarazos, con el fin de recuperar su silueta y sentirse cómoda con su cuerpo.

Cada intervención ha sido documentada y comentada por ella, mostrando un proceso transparente y cercano a sus seguidores, que valoran su autenticidad.

Instagram/musamistral Marcela Mistral ha reconocido que se sometió a una rinoplastía para mejorar su armonización facial

¿Cuál era la apariencia de Marcela Mistral antes de las cirugías?

De acuerdo con People en Español, fotos de sus primeros años como conductora muestran a una joven natural, con rasgos suaves y proporciones distintas a las actuales.

Su cambio físico ha sido gradual, no de la noche a la mañana, y refleja tanto su evolución personal como su decisión consciente de invertir en su bienestar y autoestima.

Más allá de la apariencia, Marcela continúa destacando por su carisma, cercanía con sus fans y capacidad de conectar a través de redes sociales. Su transformación estética es solo una parte de su historia, pero da una visión clara de cómo la imagen personal puede acompañar el crecimiento profesional y personal.