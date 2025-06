Marcela Mistral revela que Poncho de Nigris la obligó a someterse a una operación

Uno de los personajes que más polémica ha generado en los últimos meses dentro de las redes sociales es Poncho de Nigris, un creador de contenido regiomontano que, en los últimos días, volvió a ser tendencia luego de que su pareja sentimental, la señora Marcela Mistral, revelara que este la obligó a someterse a una operación. ¿De qué habla la también famosa?

Además de los complicados panoramas que tiene con personalidades tales como Leticia Guajardo y Adrián Marcelo, Poncho de Nigris ha tenido que lidiar con una serie de conflictos personales y familiares que lo han puesto en el ojo del huracán. El último de estos guarda relación con su esposa Marcela Mistral, quien aseguró que, hace mucho años, fue obligada por él a realizarse una operación.

¿Qué operación obligó a hacerse Poncho de Nigris a Marcela Mistral?

Fue durante el podcast “Parejas Disparejas” que Marcela Mistral realizó una fuerte y dura confesión. Y es que, de acuerdo a la influencer, para el nacimiento de su primer hijo Poncho de Nigris prácticamente la obligó a someterse a una cesárea, esto en medio de la inseguridad y desconfianza que a la mujer en turno le generaba atravesar por esta operación para dar a luz.

“Yo tuve cesárea. ¿Quién dijo que tuviera cesárea?, ¿Quién me obligó a que tuviera cesárea?, Tú, Poncho de Nigris. Yo estaba chiquita, verde e indefensa, inocente. Y tú me dijiste: ‘cesárea, cesárea’”, mencionó Marcela Mistral en tono de reproche, a lo que el creador de contenido, si bien no negó dicha afirmación, sí se mostró un tanto incómodo ante las cámaras y los seguidores que observaban el mismo.

¿Por qué Poncho de Nigris obligó a Marcela Mistral a hacerse cesárea?

Tal y como se comentó previamente, Poncho de Nigris no negó la versión de su esposa respecto a someterse a una cesárea debido a su consejo. En ese sentido, el influencer regiomontano dijo que pensó en ello dado que en este tipo de situaciones son comunes los desgarros, por lo que, previo a cambiar la conversación, señaló que lo hizo para que no le pasara nada.