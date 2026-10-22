Muere famosa actriz y exmodelo en TRÁGICO accidente; transmitió su boda por televisión

El medio del espectáculo se encuentra de luto luego de que se informara que Marcela Ortiz, famosa actriz, presentadora y exmodelo argentina, falleció a los 61 años de edad en un lamentable accidente. A lo largo de su carrera, Marcela debutó en medios como cine y televisión. La noticia fue confirmada por la hija de la actriz, Shelsian, joven de 26 años, quién a través de una fotografía con su madre compartió un mensaje doloroso; “Solo Dios sabe por qué, y tocará entenderlo en algún momento. Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”, fue parte de lo que la joven escribió en dicha imagen donde ambas aparecían en Disney.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Marcela Ortiz?

De acuerdo con la información que compartió la periodista Fernanda Iglesias, la actriz Marcela Ortiz fue localizada dentro de su auto luego de sufrir un accidente. Por su parte, según lo detalló la periodista Marina Calabró, los hechos ocurrieron en la Zona de Tigre. “Fue por la zona de Tigre, ella iba manejando, cayó en una zanja. Tuvieron que sacarla los bomberos”, fue parte de lo que la comunicadora expresó además de que dió a conocer que también se llamó a la ambulancia, pero mientras llegaba Marcela no reaccionó al RCP, desfibrilador ni inyecciones de adrenalina. Por otro lado, según el testimonio de la hija de Marcela, su madre habría sufrido un paro cardíaco, lo que le hizo perder el control del auto.

¿Quién era Marcela Ortiz, la actriz que transmitió su boda por televisión?

Marcela Ortiz fue una famosa actriz, modelo y conductora de televisión que ganó gran fama y reconocimiento en los años noventa. A lo largo de su trayectoria profesional debutó en proyectos como "Bañeros II, la playa loca", "El amor tiene cara de mujer", "Basta para mí", "Los Benvenuto" y "Los extermineitors". En 1993 uno de los momentos más importantes de su vida personal se transmitió por televisión; su boda con Raúl Taibo, aunque la relación terminó solo tres meses después de la celebración y la ruptura se llevó a cabo en medio de problemas legales debido a los bienes. Luego de esto la actriz comenzó una relación con Samy Saúl.

