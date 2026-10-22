Ideas DIY: 3 propuestas divertidas para hacer las máscaras de Las Guerreras K-Pop con platos de papel

Entretener a los más pequeños se torna una tarea difícil en algunas ocasiones, sobre todo si pretendemos mantenerlos lejos de las pantallas. Las ideas DIY son un tipo de manualidades que se ajustan muy bien a este objetivo ya que no solo entretienen a los niños, sino que suman a los adultos en un proceso relajante.

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A través de las ideas DIY (Hazlo tú mismo) se pueden diseñar diversos objetos de decoración o personalizar algunas ya existentes. Con pocos materiales, nuestras manos y simples pasos podemos hacer grandes creaciones y disfrutar el proceso.

El éxito de Las Guerreras K-Pop

En este marco, muchos proyectos que se encuentran en redes sociales y otras plataformas digitales tienen como figuras a Rumi, Mira y Zoey. Se trata de las protagonistas de “Las Guerreras K-Pop” una de las películas más exitosas de los últimos tiempos.

El filme de animación combina la estética vibrante del pop coreano con una emocionante historia de acción, fantasía y superhéroes. Esto es lo que ha dado lugar al surgimiento de fans de distintas edades y proyectos DIY inspirados en este éxito global.

¿Cómo hacer las máscaras de Las Guerreras K-Pop?

Diversas reseñas coinciden en que el secreto detrás de su arrasador éxito radica en su fórmula única: fusiona a la perfección la fascinación global por la cultura K-Pop con el estilo visual dinámico del anime y las historias clásicas de superheroínas. Sus personajes carismáticos, vestuarios icónicos llenos de color y bandas sonoras pegadizas han logrado que Las Guerreras K-Pop cautiven tanto a niños como a jóvenes y adultos.

Al respecto, a continuación te damos a conocer 3 ideas DIY con las que podrás hacer las máscaras de Las Guerreras K-Pop con platos de papel. Se trata de una iniciativa excelente para compartir entre grandes y chicos:

La Máscara de Concierto con Brillos y Neón

Materiales: Plato de papel, pintura acrílica rosa o morada neón, lentejuelas, purpurina (glitter), un palo de paleta o resorte.

Paso a paso



Corta el plato por la mitad para hacer una máscara estilo antifaz y recorta dos orificios para los ojos. Pinta la base con tonos brillantes de neón (puedes hacer un degradado de rosa a morado). Antes de que se seque la pintura, decora los bordes con abundante purpurina y pega lentejuelas en forma de estrellas o corazones alrededor de los ojos. Pega el palo de paleta en un lateral para sostenerla con la mano como un elegante antifaz de fiesta.

La Máscara de Batalla de la Guerrera

Materiales: Plato de papel completo, marcadores permanentes, foami (goma EVA) brillante o cartulina dorada/plateada, tijeras y resorte.

Paso a paso



Recorta los orificios para los ojos en la mitad superior del plato. Diseña los símbolos de poder característicos de tu Guerrera preferida (como rayos, emblemas místicos o crestas) en el foami dorado o plateado y recórtalos. Pega estos emblemas en la parte superior del plato a modo de tiara o corona de combate. Dibuja detalles cibernéticos o líneas mágicas con marcadores sobre el plato y coloca el resorte a los lados para usarla sobre el rostro.

La Máscara 3D con Orejitas y Cabello de Estambre

Materiales: Plato de papel, lana/estambre de colores vistosos (azul, rosa pastel o menta), cartulina de colores, pegamento líquido y limpiapipas.

Paso a paso

