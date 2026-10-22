Natalia Alcocer REVELA a Pablo Montero por qué volvió a enamorarse de él en La Granja VIP: “Me rompiste el corazón hace 20 años”

Natalia Alcocer le confesó a Pablo Montero qué fue lo que la hizo volver a verlo como hombre después de la relación que mantuvieron hace 20 años. Durante una conversación en La Granja VIP, la granjera recordó una de las dinámicas que compartieron al inicio de la competencia y explicó por qué trabajar juntos fue determinante para cambiar la manera en que lo veía.

La declaración ocurrió después de que ambos hablaran sobre la cena que habían preparado juntos. Natalia destacó que habían conseguido un buen resultado gracias al trabajo de los dos y aprovechó ese ejemplo para explicar qué fue lo que llamó su atención del cantante. “Somos equipo, pareja. Si a ti te sale algo bien, lo haces tú; si me sale algo bien... Eso fue lo que me gustó”, expresó.

Natalia Alcocer le revela a Pablo Montero qué la hizo volver a verlo como posible pareja en La Granja VIP

La granjera recordó la dinámica en la que ambos tuvieron que permanecer amarrados y realizar distintas actividades juntos. Aunque aclaró que aquella experiencia no le había parecido romántica, reconoció que descubrió algo diferente cuando comenzaron a colaborar. “¿Sabes qué? Eso fue lo que me gustó, que cuando estuvimos amarrados, a pesar de que fue muy incómodo, muy incómodo y cero romántico pensé ‘Qué bien lo hacemos juntos’”, recordó.

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Fue entonces cuando Natalia hizo referencia a la relación que mantuvieron dos décadas atrás y reconoció que esa experiencia le permitió contemplar nuevamente al cantante desde una perspectiva sentimental. “Eso fue lo que más me llamó la atención de voltearte a ver como hombre y no como el que me rompió el corazón hace 20 años”, confesó.

Pablo respondió que ese asunto ya lo habían hablado anteriormente, mientras Natalia continuó destacando la importancia del trabajo en equipo. “Entonces, somos pareja, compañeros de equipo”, agregó.

¿Qué pasó entre Natalia Alcocer y Pablo Montero hace 20 años?

La historia sentimental de Alcocer y Montero comenzó aproximadamente dos décadas atrás, cuando ambos mantuvieron un noviazgo que terminó durante su juventud.

Sin embargo, durante su participación en La Granja VIP, Natalia también habló sobre las dificultades de aquella relación. En una conversación con Mónica Escobedo, contó que el cantante llegó a dejarla para salir con otras mujeres. También aseguró que Pablo le había comentado que ya no era el mismo hombre de aquella época.

Su reencuentro dentro de La Granja VIP abrió la posibilidad de una segunda oportunidad. Después de varias conversaciones sobre sus sentimientos, Pablo Montero le pidió a Natalia Alcocer que fuera su novia durante La Gala del domingo 18 de octubre, propuesta que ella aceptó frente a sus compañeros.