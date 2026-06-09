Marco Chacón rompió el silencio y develó cómo Imelda Tuñón le quitó la custodia de su nieto a Maribel Guardia

En el medio de esta batalla legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, Marco Chacón ha decidido romper el silencio sobre la custodia del nieto de su esposa. El menor estaba a cargo de su abuela hasta que una jueza ordenó la restitución a la madre.

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Javier Ceriani puedo hablar con el esposo de la actriz y obtuvo mucha información de este caso que tiene a las mujeres enfrentadas. Es por esto que Chacón dijo:

“Lo único que importa y por lo que esa situación es trascendente es proteger a un menor, y es lo que no debemos olvidar, porque ya a estas alturas, después de más de un año, mucha gente se ha olvidado que eso es lo que importa y que eso fue lo que nos motivó”.

Además, hizo hincapié en que él ni Imelda son figuras públicas. “Yo no soy famoso, yo tengo una carrera aparte. Nosotros nos volvemos preponderantes a partir de que estamos cerca de la vida de Maribel, pero no nos podemos confundir y pensar que nosotros somos los famosos. Sería un golpe de ego estúpido y tonto. La famosa es Maribel y el famoso era Julián”, afirmó.

¿Qué dice Mario Chacón sobre la disputa de Maribel Guardia?

Mario Chacón manifestó que la herencia de José Julián Figueroa, es para el niño quien es el heredero universal. “La mamá le está peleando la herencia al niño, no a nosotros”.

“Para nosotros esta situación nos ha hecho gastar dinero que no vamos a recuperar nunca. Le invertimos en abogados, en juicios, nos han puesto ocho demandas diversas y nosotros solo le gastamos”.

A esto agregó, que la Fiscalía le había dado el cuidado provisional a Maribel Guardia por noventa días. Sin embargo, la contraparte recurrió a una jueza interina nocturna mediante un proceso de restitución de menores —figura legal diseñada para casos en que un progenitor sustrae a un hijo— y obtuvo una orden judicial.

“Nadie entiende cómo la Policía Federal, y no la Policía de Investigación de la Ciudad de México, que es a la que le corresponde, vaya el viernes por la noche a la hora en que Maribel está en el teatro, y sustraigan con violencia, tumbando las puertas de la casa, al menor que estaba con un oficio de cuidado con Maribel”, describió.

Chacón manifestó que se quedó esa noche junto a dos abogadas en una camioneta de producción con vidrios polarizados desde el día anterior, sin dormir, hasta las siete de la mañana. La audiencia tuvo lugar a las diez y luego se reprogramó a las doce. Chacón intentó ingresar con documentación de la Fiscalía y del DIF; la jueza no la admitió y citó a las partes el lunes siguiente.

Luego de esta situación es que el lunes la jueza volvió a negarse a recibir las pruebas y resolvió de inmediato: restituir al niño con la madre. “Le concede una entrevista de quince minutos al niño, siendo que la Fiscalía y el DIF llevaban más de quince horas de entrevistas. Con una entrevista exprés de quince minutos se lo restituyen a la madre en un proceso que es para cuando un padre se roba a un niño, no para cuando la Fiscalía le da a una señora en cuidado al niño”.

