Marianne Gonzaga RESPONDE a José Saíd Becerril y vuelve a ACUSARLO de conductas violentas

Hace unas horas, por primera vez José Saíd Becerril habló ante un medio de comunicación sobre la guarda y custodia de la hija que comparte con Marianne Gonzaga; el padre de José, Juan Manuel Becerril, le dio un ultimátum a la influencer para retractarse de las "difamaciones" en contra de su hijo. Sin embargo, Marianne ya publicó en Instagram que no está dispuesta a retirar sus declaraciones.

Marianne Gonzaga reafirma sus acusaciones en contra de José Saíd Becerril

La influencer publicó un texto en sus historias de Instagram a manera de manifiesto, donde defiende su derecho a hacer las acusaciones previas contra José Saíd Becerril. Hace unos días Marianne aseguró en redes sociales que su expareja quería quitarle la guarda y custodia de Emma, su hija; a él lo ha acusado de tomarse fotos con armas y de consumo de sustancias.

Su escrito está dividido en 4 puntos principales, el primero de ellos indica que "si las fotos son reales entonces no es difamación. La verdad jamás es difamación, aunque a la otra persona no les guste".

En el segundo punto Marianne Gonzaga explica que no hay difamación "cuando es para proteger a tu hija/o". En su texto dice que se considera un acto en defensa legítima de un menor.

La influencer asegura que "publicarlo en redes no te vuelve culpable", aunque existan "amenazas". Dice que para considerarse una difamación tendría que demostrarse que las acusaciones son falsas, que se actuó con interés de dañar una reputación y que ella actuó para proteger, y también que su interés legítimo es el bienestar de su hija.

José Saíd Becerril acusó a Marianne Gonzaga de maltratar a su hija

En una entrevista publicada el 8 de diciembre, José Saíd afirmó haber sido testigo de cómo Marianne Gonzaga le pegaba a la pequeña Emma y también la acusa de haber fumado durante el embarazo y la lactancia.

Juan Manuel Becerril, a su vez, la acusó de haber mentido a un juez para quedarse con la guarda y custodia de la niña. Le dio un "ultimátum" para que se retractara de las acusaciones que ha hecho en contra de su hijo.

Marianne Gonzaga expone polémicas conversaciones con José Said, su ex y hoy pareja de Valentina Gilabert

¿Cuándo Marianne Gonzaga recuperó a su hija?

Marianne Gonzaga permaneció 5 meses recluida en un centro para menores por haber apuñalado en 16 ocasiones a la modelo Valentina Gilabert en febrero de 2025.

A finales de julio salió del centro para menores y en ese entonces aseguró que no había impedimento legal para que ella viviera con su hija, aunque José Saíd Becerril no la dejaba verla. Fue hasta finales de octubre que recuperó a Emma.

