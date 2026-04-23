Marjorie de Sousa es hospitalizada de emergencia; esto se sabe de su salud

Marjorie de Sousa es una reconocida actriz de origen venezolano, reconocida por su gran belleza, además de participar en varias telenovelas mexicanas, generando que su rostro y nombre sean reconocidos por el público de México.

Ahora su nombre sorprendió a todos al darse a conocer que fue hospitalizada de emergencia; te detallaremos qué fue lo que pasó y cuál es su salud actual. Conoce todos los detalles.

¿Qué le pasó a Marjorie de Sousa?

Se sabe que Marjorie de Sousa empezó a presentar problemas de salud, situación que le impidió participar en una obra de teatro, por lo que su papel tuvo que ser interpretado por Maribel Guardia.

Lo inesperado de los sucesos generó mucho temor entre los usuarios. Después de ser hospitalizada de emergencia y recibir la atención adecuada, la actriz desde su Instagram subió una historia, donde vemos una foto de su habitación en el hospital, acompañada de la siguiente frase: “Paso a paso”.

Aunque no dio más detalles sobre el tema, dejó a todos sus seguidores calmados, ya que mostró que su salud se muestra estable después de ser cuidada por expertos en la medicina. De todos modos, el público espera obtener más detalles sobre el tema en los siguientes días.

¿Qué está haciendo Marjorie de Sousa?

Por el momento, Marjorie de Sousa se encontraba participando en un reconocido musical en el país, realizando presentaciones en la CDMX, donde compartía escenario con otras personalidades como Maribel Guardia, Laura León, David Zepeda, junto a otras reconocidas celebridades de la farándula mexicana. Siendo uno de sus trabajos más reconocidos al momento.

Por ahora hay que esperar a que la actriz dé nuevas noticias después de ser hospitalizada de emergencia, ya sea que al recuperar su salud al 100% pueda regresar a su trabajo o que anuncie algún tipo de cambio que vaya a hacer, ya sea que lo haga mediante una publicación en redes sociales o subiendo algún tipo de comunicado oficial.